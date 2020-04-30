Çinli Bir Virolog, 2018'de Koronavirüs İçin Uyarıda Bulunmuş

Çin'in en iyi virologlarından biri olan ve yarasa kökenli virüsler üzerine yaptığı araştırmalar nedeniyle “yarasa kadın” olarak bilinen Shi Zhengli'nin 2018 yılında yaptığı bir konuşmada, yeni bir koronavirüs salgının patlak vermemesi için hangi önlemlerin alınması gerektiği konusunda uyarılarda bulunduğu ortaya çıktı.

“Yeni bulaşıcı hastalıkları tamamen önlemek istiyorsak, yapmamız gereken şey çok basit: Patojenik hayvanlardan uzak durmak.” Bu sözler, Çin’in en başarılı virologlarından biri olarak gösterilen Shi Zhengli’ne ait. Yeni tip koronavirüs salgını COVID-19’un ilk kez görüldüğü yer olan Wuhan’daki canlı hayvan pazarına sadece 200 metre mesafedeki Wuhan Viroloji Enstitüsü’nde çalışan Zhengli, yarasa kökenli virüsler konusunda uzman bir isim.

Bu alanda yaptığı araştırmalar nedeniyle “yarasa kadın” lakabını alan Çinli bilim insanı, savaşmakta olduğumuz pandeminin başlamasından bir yıldan daha fazla bir süre önce yaptığı konuşmada, dünyayı koronavirüslerin tehlikeleri konusunda uyarmış ve olası bir salgını önlemek için nelerin yapılması gerektiğini söylemiş.

Yarasa kadın olarak bilinen Çinli virolog Shi Zhengli, komplo teorilerinin merkezinde bulunan Wuhan Viroloji Enstitüsü’nde​ çalışıyor

Zhengli’nin konuşması esasen SARS hakkında olmasına rağmen, satır aralarında patlak verebilecek yeni bir koronavirüs hastalığına dair çok önemli uyarılar da yer alıyor. Kasım 2002'de Çin'in Guangdong eyaletinde ortaya çıkan ve daha sonra 29 farklı ülkeye yayılan SARS-CoV virüsü, vahşi hayvan pazarlarında satılan misk kedilerinden insanlara yayılmıştı.

O dönem yapılan araştırmalarda, Rhinolophus cinsi yarasaların, bu virüsün rezervuarı olduğu ve palmiye misk kedisinin, yarasalar ve ilk vakalar arasında bir ara konakçı olarak hizmet ettiği tespit edilmişti. Salgın, Temmuz 2003 tarihinde tamamen kontrol altına alındı ancak aradan geçen sekiz ayda enfekte olduğu 8.098 kişiden 774’ünün hayatını kaybetmesine neden oldu.

Çinli virolog Zhengli, egzotik hayvan ticaretinin acilen kontrol altında alınması çağrısında bulunmuş

“Biz insanlar, ya doğrudan ya da diğer hayvanlar yoluyla yeni bir viral hastalık doğabileceği konusunda yeteri kadar farkındalık sahibi değiliz. Böyle bir olasılık var” diyen Çinli virolog Zhengli, egzotik hayvan ticaretinin acilen kontrol altında alınması çağrısında bulunmuş.

Koronavirüslerin, küresel çapta bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirten Çinli virolog, yeni bulaşıcı hastalıklardan korunmanın en basit ve etkili yolunun, patojenik hayvanlardan uzak durmak olduğunu belirtmiş.

SARS-CoV-2'nin yarasa popülasyonlarındaki diğer koronavirüslerle yüzde 96 oranında aynı olduğunu tespit edilmişti

“Vahşi hayvan tüketimini ortadan kaldırmayı, yaban hayatına verilen zararı azaltmayı, yaban hayatın yaşam alanlarına girişini azaltmayı öneriyoruz” diyen Zhengli, ancak bu şekilde patojenlerin vahşi hayvanlardan insanlara bulaşma riskinin azaltılabileceğini ifade etmiş, ancak bugün geldiğimiz noktada uyarıların pek de dikkate alınmadığını görebiliyoruz.

Şimdiye dek 3 milyondan fazla insana bulaşan ve 228 bin insanın hayatına mal olan COVID-19 hastalığı, Çin'in Wuhan şehrinde, belki insanlar tarafından tüketilmeyi bekleyen canlı hayvanların satıldığı bir pazarda, belki Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde ortaya çıktı... Bunu ne yazık ki kesin olarak bilemiyoruz ancak ilerde bir gün salgına dair puslu kalan cevapları alacağımızı umuyoruz.