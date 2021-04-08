Koronavirüsün 18 Mutasyonundan Özelliklere Sahip Yeni Tür

Brezilya'da gerçekleştirilen yeni bir araştırma, koronavirüsün 18 farklı mutasyonundan özelliklere sahip yeni bir tür ortaya çıkardı. Söz konusu türün daha çok ya da daha az tehlikeli olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Brezilya’nın en popüler gazetelerinden biri olan O Globo’da yer alan bir habere göre Belo Horizonte şehrindeki Minas Gerais Federal Üniversitesi (UFMG), Pardini Grubu Araştırma ve Geliştirme Sektörü Sektörü uzmanları ve Rio de Janeiro Federal Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen bir araştırma, koronavirüsün 18 mutasyondan özelliklere sahip yeni bir tür SARS-COV-2 türü ortaya çıkardı.

Söz konusu araştırma ile ilgili olarak yapılan açıklamalara göre tespit edilen yeni tür, potansiyel olarak tehlikeli ve Brezilya'nın Amazonas eyaletinde ortaya çıkan P1, Rio de Janeiro'da ortaya çıkan P2, İngiltere'de ortaya çıkan B.1.1.7 ve Güney Afrika'da ortaya çıkan B.1.1.351 türleri de dahil olmak üzere virüsün tanımlanmamış 18 mutasyonuyla benzer özelliklere sahip.

Brezilya’da ortaya çıkan yeni koronavirüs türünün daha tehlikeli olup olmadığı bilinmiyor

Minas Gerais Federal Üniversitesi’nden virolog Renato Santana tespit edilen yeni tür için daha hızlı yayılıp yayılmadığı ya da daha etkili olup olmadığını söylemek için henüz erken olduğunu belirtirken, “Brezilya'da mevcut türlerle benzer karakteristik özelliklere sahip olduğunu bilmek önemli ancak yeni karakteristik özelliklere de sahip. Bu sanki mevcut türlerin gelişmesi gibi” ifadelerini kullandı.

Tespit edilen yeni türün enfekte olduğu kişilerin yurt dışı temaslı olmadığını belirten Santana, türün ne zaman ve nerede ortaya çıktığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirtiyor. ABD’den sonra COVID-19 salgınından en fazla etkilenen ülke olan Brezilya, SARS-COV-2’nin P1 mutasyonunun ülke çapında yayılmasıyla birlikte daha da zor günler yaşamaya başlamış durumda.