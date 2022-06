Korsan filmlerinde korsanların tek gözlerine göz bandı taktığını görmüşsünüzdür? Gerçek korsanlarda da bu göz bandı geleneği vardı. Peki bu göz bantlarının gerçek amacı ne hiç düşündünüz mü? Gelin anlatalım.

Korsanlık, günümüzde olmasa da geçmişte insanların denize çıkarken iki kez düşünmesine sebep olan bir meslekti.(!) Her ne kadar filmlerde korsanları doğa üstü olaylarla birlikte kahramanlık yaparken görüyor olsak da işin gerçeğine baktığımızda çok da iyi insanlar olduğunu söylemek mümkün değil. Denizlerde gezip ticaret yapan insanların gemilerine saldıran korsanların çok da iyi olduğunu zaten düşünemeyiz.

Elbette filmlerde gördüğümüz her şey yalandan ibaret değil. Korsan filmi denildiğinde muhakkak gözünün birini siyah bir deri parçayla kapatan korsanlar görmüşsünüzdür. Çoğu kişi bu göz bandının gözlerinden yaralandıklarından dolayı kullanılan bir şey olduğunu düşünüyor. Ancak bu göz bantları gerçek korsanlar tarafından da kullanılmıştı ve aslında amaçları çok farklıydı. Bugün sizlere korsanların tek gözlerine neden göz bandı taktıklarını açıklayacağız.

Korsanlar neden tek gözlerine göz bandı takarlardı?

Korsanların göz bandı takmasının sebebi genelde yaralanma değildi. Aslında çok daha mantıklı ve bilimle uyuşan bir nedenden dolayı bu göz bantlarını takıyorlardı. Korsan gemilerinin içi ister gündüz isterse de gece olsun sürekli karanlık olurdu. Geminin üzerinde; yani güneşli bir ortamda işlerini halleden korsanlar, sonrasında geminin depo ya da kamara bölümüne gittiklerinde gözleri karanlığa alışmadığı için hiçbir şey göremezlerdi.

Korsanlar tam da bu noktada, gözlerini sürekli karanlıkta tutmalarını sağlayan göz bandını çıkartarak, karanlığa adapte olmuş gözleriyle sorunsuz bir şekilde işlerini hallederlerdi. The Wall Street Journal'a konuşan Oregon Pasifik Üniversitesi'nde Görme bilimi üzerinde çalışan Dr. Jim Sheedy, gözün ışığa hızla adapte olduğunu, ancak karanlığa adapte olmak için foto pigmentlerin yenilenmesi gerektiğini ve tam karanlığa uyum sağlamanın bir miktar zaman alacağını söyledi.

Korsanların göz bandı takmasının sebebinin bir kılıç savaşındaki yaralanma olmadığını söyleyen Dr. Sheedy, korsanların güverte altının zifiri karanlığı ile yukarıdaki parlak güneş ışığı arasında sürekli hareket etmeleri gerektiğini, bunun farkında olan korsanların da bir gözlerini sürekli karanlığa alışık tutmak için göz bandı taktığını belirtti. Yani bir göz sürekli güneş ışığına alışıkken diğer bir göz karanlığa alışık.

Bir gözün karanlığa adapte olması ne kadar sürüyor?

İnsan gözü, karanlık bir ortama girdiğinde bir süre sonra daha iyi görmeye başlar. Çünkü gözümüz karanlığa adapte olur. Akşam yatağınıza geçtiğinizde bunun çok daha hızlı olduğunu görebilirsiniz, çünkü zaten loş bir ortamdan karanlık bir ortama geçmiş olursunuz. Ancak güneş ışığı gibi çok güçlü bir ışık kaynağından birden karanlığa girmek gözün adaptasyon sürecini de artırır. Böyle bir durumda gözünüzün karanlığa tam anlamıyla alışması yaklaşık 25 dakika boyunca sürecektir.

Korsanlar gibi her an savaşma ihtimali bulunan, saldırdıkları gemilerin her yerini yağmalayan insanlar için 25 dakika çok ciddi bir süre. Bu sebeple de göz bantları korsanların dünyasında olmazsa olmazlar arasında yer alıyordu.

Bugün sizlere korsanların neden göz bandı taktığını açıkladık. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız bizlere yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın.

