Kredi kartı kullanımına yönelik adımlar atan yetkililer, nakit avans kullanımını dengeleyecek kararları duyurdu.

Bankadan bankaya değişse de özünde tüketicilere avantaj sağlayan nakit avans uygulaması, kredi kartları etrafında uzun zamandır dönen tartışmalardan ötürü endişe konusu olmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının (TCMB) sıkılaşma kapsamında attığı yeni adımlar, bu endişeleri haklı çıkardı.

Söz konusu TCMB, Resmî Gazete’de yayımlanan kararla birlikte hem nakit avans hem de kredili mevduat hesaplarının aylık azami akdi faiz oranı hesaplama yönteminde değişikliğe gitti. Karar bağlamında nakit avanstan alınan faiz oranı yükselmiş oldu.

Yüzde 4,42’lik faiz, yüzde 5’e çıkarıldı.

Bu değişiklikle birlikte söylenene göre ihtiyaç kredisi faizinin yanında düşük kalan nakit avans faizi dengelenmiş oldu. Oranlar bugünden itibaren geçerli olurken geçtiğimiz günlerde nakit avansın hem limitinde hem de taksit sayısında da kısıtlamalara gidildi. Öncelikle nakit avans limiti yüzde 25’e düşürüldü. 12’ye kadar uzanan taksit sayısı ise 3’e kadar indirildi.

Bunun haricinde gerçek ve tüzel kişiler için uygulanan TL payı hedeflerinde de değişiklikler var. Artık tüzel kişi TL payı için aylık artış hedefi getirildi. Daha önce aydan aya böyle bir artış hedefi söz konusu değildi. Gerçek kişi TL payı için de aylık artış hedefleri güncellendi. Bu hedefler sağlanamadığında uygulanan komisyon oranları da arttı.

Kredi kartlarına bu tür sınırlamaların geleceği uzun zamandır konuşuluyor. Zira BDDK verileri; 1 yılda kredilerin yüzde 50, kredi kartlarınınsa yüzde 150 büyüdüğünü açıklamıştı. Kredi kartlarına yönelik düzenlemelerin gündemde olduğu, yetkili isimler tarafından da hatırlatılmıştı. Siz bu düzenlemeler hakkında ne düşünüyorsunuz?

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