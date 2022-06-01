Tüm bankalar müşterilerini inceleyerek borç ve ödeme davranışları üzerinden bir kredi notu belirler. Kredi notunuza göre daha kolay kredi çekebilir ya da kredi kartı alabilirsiniz. Maalesef herkesin kredi notu her zaman yüksek olmuyor. Endişelenmeyin, bazı basit yöntemlerle kredi notunuzu yükseltmeniz mümkün. Kredi notu nasıl yükseltilir, gelin tüm detaylarıyla inceleyelim.

Kredi puanı olarak da adlandırılan kredi notu, banka müşterilerinin borç ve ödeme davranışlarının incelenmesi sonucu elde edilen sayısal bir veridir. Kredi notu yüksek olan kişiler kolayca kredi çekebilir ve yüksek limitli kredi kartı alabilirler. Ancak kredi notu yüksek olmayan kişiler bırakın kredi çekmeyi, düşük limitli bir kredi kartı bile alamazlar. Çünkü bu not, bankanın müşterisi olacak kişiye ne kadar güvenebileceğini ortaya koyar.

Kredi notu sistemi tüm dünya bankalarında uygulanıyor. Mantığı ise basit; siz güvenmediğiniz birine borç verir misiniz? Banka da hizmet vereceği kişiye güvenmek istiyor ve bu nedenle daha önceki borç ve ödeme alışkanlıklarını inceliyor. Belki hemen olmasa da zaman içinde kredi notunuzu yükseltmeniz için uygulamanız gereken bazı yöntemler var. Kredi notu nasıl yükseltilir, gelin tüm detaylarıyla inceleyelim.

Kredi notu nasıl yükseltilir?

Borç ödemelerinizi düzenli olarak yapmaya çalışın:

Kaçmıyoruz sonuçta ödeyeceğiz, aman birkaç kuruş faiz gelsin ne olur diye düşünerek borçlarınızı birkaç gün de olsa erteleyebilirsiniz. Elbette bu zararsız bir durum gibi görünebilir ancak kimse borcunu geç ödeyenleri sevmez. Borçlarınızı birkaç gün de olsa geç yatırdığınız zaman ve bu durum sürekli hale geldiğinde kredi notunuzu olumsuz etkileyecektir. En azından birkaç ay borçlarınızı zamanında ödemek bile kredi notunuzu arttırmaya yetecektir.

Borcun asgari tutarı yerine tamamını ödemeye dikkat edin:

Kredi kartı borçlarınızın tamamını ödemek yerine yalnızca asgari tutarını ödemek o an için karlı bir işlem gibi görünebilir. Ancak bunun anlamı, borcunuzun asla sıfırlanmaması demektir. Yani bankanın gözünde borçlarını asla tamamen ödemeyen birisinizdir ve kredi notunuz düşük demektir. Bu nedenle en azından birkaç ay borçlarınızın asgari tutarı yerine tamamını ödeyin. Kısa süre içinde kredi notunuzun yükseldiğini göreceksiniz.

Bankalardan uzak kalmayın:

Bazı kişiler banka, kredi, faiz, kredi kartı gibi şeyleri pek sevmedikleri için nakit kullanmayı tercih ediyorlar. Son derece kolay ve güvenli gibi bir yöntem olarak görülen bu durum aslında kredi notunuzu düşürmekle kalmaz, yok eder. Çünkü bir gün bankalarla çalışmak zorunda kaldığınız zaman bankanın sizin hakkınızda hiçbir fikri olmaz.

Mutlaka hemen bir banka hesabı açın, kredi kartı alın, kredi çekin demek doğru değil. En azından düşük limitli bir kredi çekin ve borçlarınızı günü gününe ödeyin. Bankalardaki iletişim bilgileriniz güncel kalsın. Kısaca bankalar sizi az da olsa tanısın. Böylece hem kredi notunuz yüksek olacak hem de ileride daha büyük bir işlem yapacağınız zaman önceki işlemleriniz daha güvenilir gözükecektir.

Kazancınız ve borcunuz orantılı olsun:

Bu madde aslında yalnızca kredi notu için değil, hayatın geneli için kulağa küpe olacak bir tavsiye. Asla olmayan paranız üzerinden büyük rakamlar borçlanmayın. Elinizdeki parayı bilin, gelecekte ne kadar paranız olacağını öngörün ve illa borçlanacaksanız ayağınızı yorganınıza göre uzatın. Hiçbir banka kazancından daha yüksek borcu olan birine güvenmez. Bu nedenle sizi zora sokacak borçlanmalardan her zaman kaçınmaya çalışın.

Fatura ödemelerinizi düzenli yapmaya dikkat edin:

Doğalgaz, elektrik, su, cep telefonu faturası gibi ödemeler genel olarak küçük çaplı olduğu için pek çok kişi bu faturaları biraz ertelemekten çekinmez. Ancak bu tip küçük ödemeler bile kredi notunuzu etkiler. Kredi ya da kredi kartı borcu olmasa bile hiçbir banka devamlı borcu olan biriyle çalışmak istemez. Bu nedenle bu tür faturaları zamanında ödemeli hatta bankalardan otomatik ödeme talimatı vererek bankanın gönlünü fethetmelisiniz.

Herkese kefil olmayın:

Kredi çekimlerinde kefil olmak kağıt üstünde bir prosedür gibi görünebilir ancak kefil olmak demek, kredi çekmek gibi bir şeydir. Tamam kredi çeken kişi parayı alıp kaçmadı ama diyelim sürekli geç ödeme yapıyor ya da ödemeleri bir şekilde aksatıyor. Bu durum, kefil olan kişinin de kredi notunu etkileyecektir. Biliyoruz, sevdiğiniz bir kişi sizden kefil olmanızı istediği zaman hayır demek biraz zordur ancak bu konuda önce kendinizi düşünmeli ve tam olarak güvenmediğiniz hiç kimseye kefil olmamalısınız.

Kullanmadığınız banka hesaplarını ve kredi kartlarını kapatın:

Geçici bir nedenden dolayı sürekli çalışmadığınız bir bankada hesap açtınız ya da zamanında bir kredi kartı aldınız diyelim. Kullanmıyorsunuz ancak o hesapların açık durması demek, yıllık ödemeler oluşması demektir. Fark etmeden bu yıllık ödemelerin büyük borçlara dönüşmesi işten bile değil. Ayrıca kullanmadığınız pek çok banka hesabının ve kredi kartının olması birçok banka için şüphe uyandıran bir durum olacaktır. Bu nedenle birkaç dakikanızı ayırın ve kullanmadığınız banka hesaplarıyla kredi kartlarını kapatın.

Sık sık kredi başvurusu yapmayın:

Diyelim paraya ihtiyacınız var ve kredi çekmeye karar verdiniz. A bankasına gittiniz vermedi, B bankasına gittiniz vermedi, ne olacak C bankasına giderim dediniz o da vermedi. Borç yok, sorun yok gibi düşünebilirsiniz ancak her kredi reddi, kredi notunuzu düşürecektir. Zaten çalışmakta olduğunuz bankalara kredi başvurusu yapın. Reddedildiğiniz zaman hemen başka bir bankaya başvurmak yerine kredi notunuzu kontrol edin ve onu yükseltmek için anlattığımız yöntemleri uygulayın.

Kredi notunuzu ara sıra kontrol edin:

Her şey yolunda gibi görünüyor ama hala istediğim krediyi çekemiyorum ya da istediğim limitte kredi kartı alamıyorum diyorsanız ara sıra kredi notunuzu kontrol etmekte yarar var. Kredi notunuzu kredi başvurusu sırasında ya da bankanızdan isteyebileceğiniz findeks raporu ile öğrenebilirsiniz. Kredi notu karşılıkları genel olarak şu şekildedir;

0 - 699: En riskli

700 - 1099: Orta riskli

1100 - 1499: Az riskli

1500 - 1699: İyi

1700 - 1900: Çok iyi

Bankalardan kredi çekerken ya da kredi kartı alırken incelenen kredi notu nasıl yükseltilir sorusunu yanıtladık ve kredi notunuzu yükseltmeniz için uygulamanız gereken etkili yöntemleri açıkladık. Kredi notu sistemi hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.