Geçtiğimiz hafta başında yakalanan yükseliş ivmesiyle, kripto para piyasasındaki genel kapitalizasyon miktarı 220 milyar doların üzerine çıktı. Bu değer, en son Eylül ayının başında yaşanan krizden önce gözlemlenmişti. Devam eden kararlı yükselişe yakından bakıyoruz.

27 Eylül Perşembe günü, kripto para piyasasındaki günlük ticaret hacmi 16 milyar dolara yükseldi. 2018'in başından bu yana devam eden çalkantılı süreç, uzun zamandır ilk kez bu kadar kararlı bir ivmeyle ortadan kalkıyor.

Hemen aşağıda, kripto para piyasasının toplam hacmini görüyoruz. Toplam kapitilizasyon tutarı yeniden 225 milyar dolara ulaştı.

Gözlemlerimize göre en değerli 15 kripto para birimi, son 24 saat içerisinde hiç düşüşe geçmedi. Eylül ayının başında yaşanan sert düşüşün etkilerini geçtiğimiz haftaya kadar durgunlukla yansıtan piyasa, bir önceki düşüşten daha yüksek taban seviyesini gördü.



Bitcoin'in son 7 günlük hareketleri

Bitcoin, bu tansiyonla birlikte yeniden 7000 dolar barajına yaklaşarak 6.750 dolar seviyelerinin üzerinde işlem gördü. Bu yükseliş ivmesi, Bitcoin'in sadece 27 Eylül'de 200 dolar değer kazanmasını sağladı. Geçtiğimiz 30 gün içerisinde yaşanan hareketlenmelere kıyasla, Bitcoin'in Eylül başında yaşanan krizi telafi etmeye yaklaştığını söyleyebiliriz.



Ethereum'un son 7 günlük hareketleri

Ethereum, hala ay başındaki krizde kaybettiği değeri telafi edemese de yükselmeye devam ediyor. En değerli ikinci kripto para birimi olan Etherum, 230 dolar seviyelerinde işlem görüyor.



Ripple'ın son 1 aylık hareketleri

En değerli üçüncü kripto para birimi Ripple ise ayın en çok kazandıran kripto parası oldu. Geçtiğimiz hafta yakaladığı ivmeyle gündem yaratan kripto para, şu sıralar 0.54 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Piyasanın genelinde sert krizler yaşanırken Ripple, o sıralar 0.30 dolar dolaylarındaydı. Bu da kripto para piyasaları için oldukça hareketli geçen bir ayın ardından, en çok kazandıran birimin Ripple olduğunu doğruluyor.

Son 24 saat içerisindeki hareketlenmelere bakacak olursak, Litecoin ve Bitcoin Cash'in bir günde en çok kazandıran kripto para olduklarını görüyoruz.

Bu yükseliş hareketlerinin ardında, ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'ın blok zinciri tabanlı ödeme platformu Veem için 25 milyon dolar fon sağlaması yatıyor. Ayrıca İsviçre merkezli firma SEBA Crypto AG, kripto para hizmetleri vermeyi planladığı bir banka kurmak için 100 milyon İsviçre Frangı (103 milyon dolar) bütçe ayırdığını açıkladı.

Avusturya'da hükümet, önümüzdeki hafta içerisinde Ethereum blok zincirinde 1.35 milyar dolarlık devlet tahvili çıkartmayı planlıyor. Eğer böyle bir adım atılırsa, Ethereum blok zincirinden beklenmedik yükselişler gelebilir. 2 Ekim'de yapılması beklenen, Avusturya'nın devlet tahviline yönelik 1.35 milyar dolarlık müzayede Ethereum üzerinden blok zincirini temel alacak.