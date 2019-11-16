Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Dipsiz Göl Hakkında Açıklama

Kültür ve Turizm Bakanlığı, dün ortaya çıkan Dipsiz Göl faciası hakkında açıklama yaptı. Açıklamada gölün kurutulmasına neden olanların görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Dün Gümüşhane’de 12 bin yıllık ayakta duran Dipsiz Göl’ün define iddiaları nedeniyle kurutulduğunu söylemiştik. Bugün ise Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dipsiz Göl’de gerçekleşen kazı çalışmaları ve ilgilileri hakkında açıklama yaptı. Açıklamada Dipsiz Göl’de gerçekleşen kazı çalışmasının gölün kurumasına neden olduğu da belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yaptığı açıklama, ‘Gümüşhane’de bulunan Dipsiz Göl’de gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonucunda gölün kurumasına sebep olunmuştur. Bakanlığımızca ilgililer hakkında 15.11.2019 tarih ve 372 sayılı onay ile soruşturma başlatılmış ve görevden uzaklaştırılmışlardır.’ şeklinde oldu.

Ne olmuştu?

Gümüşhane’nin Taşköprü Yaylası’nda bulunan 12 bin yıllık Dipsiz Göl, define iddialarına konu olmuştu. İsmi açıklanmayan iki kişi herhangi bir kaynak olmadan gölün altında define olduğu iddiasıyla yetkili makamlara kazı izni için başvuruda bulunmuştu.

İkilinin yaptığı başvuru, Gümüşhane Valiliği ile birlikte Gümüşhane Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından uygun bulunmuştu. Gümüşhane Müze Müdürü Elif Öktem de kazıya eşlik etmek üzere görevlendirilmişti. Böylece ekip, hazine kazısına gölü boşaltarak başladı.

Kazıya başlayan ekip dört gün boyunca süren kazılarda herhangi bir ize rastlamamıştı. Ekip, bir şey bulamayınca kazıyı sonlandırmıştı. Ancak Dipsiz Göl, toprakla doldurularak kapatılmıştı. Böylece 12 bin yıldır hiçbir şekilde bozulmayan bu göl, bir hazine avına kurban giderek yok oldu.

Gölün altında aranan ve bulunması beklenen hazinenin, Roma İmparatorluğu’nun dört büyük lejyonu arasında gösterilen 15. Apollinaris lejyonunun hazinesi olması bekleniyordu.