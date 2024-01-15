Dünya Ekonomik Forumu (WEF), 2024 ve önümüzdeki yıllara ilişkin "Küresel Risk Raporu"nu yayımladı. Bu rapor, önümüzdeki süreçte bizleri ne gibi risklerin beklediğini gözler önüne seriyor.
WEF'in paylaştığı rapor, önümüzdeki 2 yıl için ayrı, önümüzdeki 10 yıl için ayrı veriler sunuyor. Bu veriler, önümüzdeki yıllarda en çok konuşacağımız hususlardan birinin, küresel ısınma ve bunun potansiyel sonuçlarıyla ilgili olacağını gözler önüne seriyor. Ancak en az bunun kadar önemli başka sorunlar da var. Rapor, önümüzdeki yılları "fırtınalı ve öngörülemez" olarak yorumluyor.
Önümüzdeki iki yılda karşımıza çıkacak en büyük riskler
- Yanlış bilginin yayılımı ve dezenformasyon
- Aşırı hava olayları
- Toplumsal kutuplaşma
- Siber güvenlik sorunları
- Silahlı çatışmalar
- Ekonomik fırsat eşitsizlikleri
- Enflasyon
- İstemsiz göç olayları
- Ekonomik krizler
- Hava kirliliği
Önümüzdeki on yılda karşımıza çıkacak en büyük riskler ise şöyle
- Aşırı hava olayları
- İklim olaylarında kritik değişimler
- Biyoçeşitlilik kaybı ve ekosistemlerin çöküşü
- Doğal kaynak kıtlığı
- Yanlış bilginin yayılımı ve dezenformasyon
- Yapay zekâ teknolojilerinin olumsuz sonuçları
- İstemsiz göç olayları
- Siber güvenlik sorunları
- Toplumsal kutuplaşma
- Hava kirliliği
Yanlış bilginin yayılımı ve dezenformasyon, neden bu kadar önemli bir noktaya geldi?
Dünya Ekonomik Forumu tarafından yapılan açıklamaya baktığımızda siyasî dengeler üzerinde yoğun baskılar olduğunu görüyoruz. 2024 ve 2025'te 3 milyardan fazla insanın sandık başına gidip oy kullanacağını vurgulayan yetkililer, tam da bundan kaynaklı olarak yanlış bilginin yayılımı ve dezenformasyonun en büyük risk hâline geldiğini söylüyorlar. Rapora göre dezenformasyonun dünya çapında gerçekleştirilmesi, toplumsal huzursuzluklara yol açacak.
Araştırma, yanlış bilginin yayılımı ve dezenformasyonun yapay zekâ ile bambaşka bir noktaya evrileceğini de gözler önüne seriyor. Araştırmaya göre kötü amaçlı aktörler, yapay zekânın da etkisi ile dezenformasyonun yaygınlaşmasını sağlayacak.