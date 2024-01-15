Dünya Ekonomik Forumu, önümüzdeki yıllarda hepimizi tehdit edecek riskleri gösteren "Küresel Risk Raporu"nu paylaştı. Önümüzdeki yıllar, hepimiz için zorlu geçecek gibi görünüyor.

Dünya Ekonomik Forumu (WEF), 2024 ve önümüzdeki yıllara ilişkin "Küresel Risk Raporu"nu yayımladı. Bu rapor, önümüzdeki süreçte bizleri ne gibi risklerin beklediğini gözler önüne seriyor.

WEF'in paylaştığı rapor, önümüzdeki 2 yıl için ayrı, önümüzdeki 10 yıl için ayrı veriler sunuyor. Bu veriler, önümüzdeki yıllarda en çok konuşacağımız hususlardan birinin, küresel ısınma ve bunun potansiyel sonuçlarıyla ilgili olacağını gözler önüne seriyor. Ancak en az bunun kadar önemli başka sorunlar da var. Rapor, önümüzdeki yılları "fırtınalı ve öngörülemez" olarak yorumluyor.

Önümüzdeki iki yılda karşımıza çıkacak en büyük riskler

Yanlış bilginin yayılımı ve dezenformasyon

Aşırı hava olayları

Toplumsal kutuplaşma

Siber güvenlik sorunları

Silahlı çatışmalar

Ekonomik fırsat eşitsizlikleri

Enflasyon

İstemsiz göç olayları

Ekonomik krizler

Hava kirliliği

Önümüzdeki on yılda karşımıza çıkacak en büyük riskler ise şöyle

Aşırı hava olayları

İklim olaylarında kritik değişimler

Biyoçeşitlilik kaybı ve ekosistemlerin çöküşü

Doğal kaynak kıtlığı

Yanlış bilginin yayılımı ve dezenformasyon

Yapay zekâ teknolojilerinin olumsuz sonuçları

İstemsiz göç olayları

Siber güvenlik sorunları

Toplumsal kutuplaşma

Hava kirliliği

Yanlış bilginin yayılımı ve dezenformasyon, neden bu kadar önemli bir noktaya geldi?

Dünya Ekonomik Forumu tarafından yapılan açıklamaya baktığımızda siyasî dengeler üzerinde yoğun baskılar olduğunu görüyoruz. 2024 ve 2025'te 3 milyardan fazla insanın sandık başına gidip oy kullanacağını vurgulayan yetkililer, tam da bundan kaynaklı olarak yanlış bilginin yayılımı ve dezenformasyonun en büyük risk hâline geldiğini söylüyorlar. Rapora göre dezenformasyonun dünya çapında gerçekleştirilmesi, toplumsal huzursuzluklara yol açacak.

Araştırma, yanlış bilginin yayılımı ve dezenformasyonun yapay zekâ ile bambaşka bir noktaya evrileceğini de gözler önüne seriyor. Araştırmaya göre kötü amaçlı aktörler, yapay zekânın da etkisi ile dezenformasyonun yaygınlaşmasını sağlayacak.