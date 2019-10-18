1994 yılında intihar eden Nirvana grubunun solisti Kurt Cobain’in bir korku filmi olduğunu biliyor muydunuz? Aslında tam olarak bir korku filmi olarak adlandıramasak da YouTube’da bu başlıkla yer alıyor. Gelin bu ilginç videonun detaylarına yakından bakalım.

Kurt Cobain’in erken ölmesi sebebiyle kendisinin Nirvana öncesinde yaptığı işler birçok kez incelendi. Ölüm, her zaman için başa çıkması zor bir konu olsa da öncesinde yapılan işler en azından fikir sahibi olmamızı sağlayabilir.

Filmde 17 yaşındaki Kurt Cobain, Melvins’in gelecekteki davulcusu Dale Crover ve Nirvana’nın bas gitaristi Krist Novoselic yer alıyor. Geçmiş yıllarda hayranlar, bu filmi “Kurt’ün İntiharı” (Kurt’s Bloody Suicide) şeklinde adlandırmışlardı. Şu anda ise bu film, YouTube’da 'Kurt Cobain Korku Filmi' şeklide yer alıyor. 18 yaşından küçükseniz bu filmi izlemenizi tavsiye etmiyoruz çünkü film, bazı rahatsız edici sahneler içeriyor.

Kurt Cobain korku filmi:

Crover, videoyu “etrafta gezinmek” şeklinde tanımlıyor ki öyle de görünüyor ancak bunun belli bir hedef doğrultusunda olduğunu da söyleyebiliriz. Videonun başında Kurt Cobain’i Mr. T maskesiyle yanan mumların başında durduğunu görüyoruz. Çeşitli insanların yer aldığı videonun devamında Aberdeen, Washington’dan görüntüler bulunuyor.

Daha sonra Cobain, kendi boğazını kesiyor ve kendisini bıçaklıyor. Ardından daha fazla bıçaklı şiddet görüntüleri yer alıyor. Bir kedi ve köpeği de gördükten sonra sahte silah görüntüleri ve sahte yaralar izliyoruz. Kısacası o dönemler ergenlikte olan Kurt Cobain ve arkadaşlarının eğlenmek amacıyla yaptığı bir kısa film diyebiliriz.