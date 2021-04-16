TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen bir tasarıyla Kurumlar Vergisi'ne zam yapılmasına karar verildi. Yasalaşan tasarıya göre kurumlar, 2021 yılı için yüzde 25, 2022 yılı içinse yüzde 23 oranında vergiye dahil olacaklar. Tasarı, vatandaşları doğrudan etkileyen bazı detaylar da getiriyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye'deki pek çok kişiyi etkileyen bir kanun tasarısını yürürlüğe soktu. Bu tasarı, mevcut koşullarda yüzde 20 olan Kurumlar Vergisi'nin 2021 yılı için yüzde 25, 2022 yılı içinse yüzde 23 olarak uygulanmasını ön görüyordu. Böylelikle kurum kazançlarından toplanan vergilerin artırılmasına karar verilmiş oldu.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yasa tasarısı, hazinenin bundan sonra kurumlardan daha fazla vergi toplayacağı anlamına geliyor. Ancak bu yasa tasarısının içerisinde yer alan bazı detaylar, vatandaşları doğrudan etkiliyor. Örneğin bazı sektörlerde çalışan ve ücretsiz izne ayrılan vatandaşlar, bundan sonra günlük 50 TL ödeme alacaklar. Ayrıca herhangi bir nedenden ötürü nakdi ücret desteği alan kişilere de artık 50 TL ödeme yapılacak.

Ücretsiz izne gönderilen herhangi bir sektördeki vatandaş, günlük 50 TL ödeme alacak

Genel kurulda kabul edilerek yasalaşan tasarıya göre yeme içme sektöründe hizmet vermekte olan iş yerlerinin yanı sıra, internet kafe, eğlence mekanları, lunaparklar, oyun makineleri işletmeleri, güzellik salonları, saunalar ve hamamlar gibi iş yerlerinde çalışıp, ücretsiz izne ayrılan vatandaşlara her gün için 50 TL ödeme yapılacak. Bu da bir ay boyunca ücretsiz izin yapan bir çalışanın, 1.500 TL kazanacağı anlamına geliyor.

Böyle bir düzenlemenin yapılması, bu vatandaşlara ödenecek para için bir kaynak bulma zorunluluğunu ortaya çıkarıyor. Yasalaşan tasarıya göre devlet, söz konusu sektörlerde çalışan vatandaşların ücretsiz izin ve nakdi ücret desteği gibi kalemleri karşılayabilmek için İşsizlik Fonu'na başvuracak.