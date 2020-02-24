Kuş Sesleri, Türlerin Korunmasında Kullanılabilir

Bilim insanları, kuş seslerinin, nesli tükenmekte olan kuşlar üzerindeki çalışmalarda kullanılabileceğini düşünüyorlar. Kuş sesleri, risk altındaki türlerin araştırılmasında önemli bilgileri sunabilir.

Kuş seslerinin melodileri, kuşların üreme mevsimine göre değişiklik gösterebilir. Alberta Üniversitesi'nden araştırmacılar kuşların seslerini analiz ederek üreme durumlarını tahmin edebileceklerini keşfettiler.

Ocak ayında Ecosphere dergisinde yapılan bir çalışmayla ilgili elde edilen sonuçları gösteren bir makale yayınlandı. Yayınlanan makalede, risk altındaki kuş türlerinin korunması konusunda yardımcı olabilecek bir yol olarak kuş seslerinin analizi gösterildi.

Makalenin baş yazarı olan yaban hayatı biyoloğu Emily Upham-Mills, kuş yuvalarını izleyerek kuşların üreme durumlarının belirlenmesinin çok zor ve maliyetli olduğunu açıkladı. Mills, “Sadece bir kuşu dinleyip durumunu belirleyebilirsek, bu bilgiyi alıp bütün bir alan boyunca genişletebilir ve üremede başarılı olan birçok kuşun bulunduğu habitatlara bakabiliriz” dedi.

Araştırmacılar, bu yöntemin kuşların üreme durumunu tespit etmek için kullanılabileceği gibi kuşların üremediği habitatların tespit edilmesinde de kullanılabileceğini belirtiyorlar. Bu yöntemle ortaya çıkarılacak bilgiler, belirli kuş türlerinin nüfuslarının neden azaldığını ve nasıl korunabileceklerini gösterebilir.

Emily Upham-Mills, 2018 yılında Kanada'nın kuzeyinde bulunan bazı bölgelerde 28 tane erkek zeytin sinekkapanı kuşunun seslerini inceledi. Zeytin sinekkapanı kuşları 2007 yılında Kanada’da Nesli Tükenmekte Olan Yaban Hayatının Durumu Komitesi tarafından risk altındaki tür olarak belirlendi. Flight Partners ağına göre 2013 yılında dünya üzerinde sadece 900.000 adet zeytin sinekkapanı kuşu kaldı.

Bilim insanları, bu kuş türünün nüfusunun neden azaldığını bilmiyor. Ancak ormanların yok olması, azalan böcek sayıları ve konut sayılarındaki artış, bu kuşların nüfuslarının azalmasına neden oluyor olabilir.

Upham-Mills ve ekibi, her biri 5 dakikayı geçmeyecek şekilde toplam 500 dakikalık sinekkapanı kuşu sesi toplayabildi. Araştırma ekibi, elde ettikleri verilerle oluşturdukları otomatik tanıma yazılımı sayesinde çok daha fazla veri elde edebildiler. Ekip, gelecekteki çalışmalarında bu kayıtları analiz edecek.

Araştırmacılar erkek kuşların ötmesinin nedenlerinden birinin dişi kuşları cezbetmek olduğunu söylüyorlar. Bir dişi kuş ile eşleşen erkek kuşun ötme olasılığının daha düşük olduğu düşünülüyor. Kuşlar aynı zamanda yırtıcılara karşı uyarı olarak da seslerini kullanıyorlar.

Upham-Mills, elde ettiği verilerle daha fazla araştırma yapmayı planlıyor. Upham-Mills, diğer bilim insanlarının da benzer yöntemleri kullanarak farklı türleri izleyebileceğini söyledi. Upham-Mills, “Birçok hayvan sesleri kullanıyor ve sesler bir şey ifade ediyor. Durumları ile çıkardıkları sesler arasındaki bağlantıyı anlar anlamaz onlar hakkında daha fazla şey öğrenmeye başlayabiliriz” dedi.