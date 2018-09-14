Florence Kasırgasının Korkunç Sel Simülasyonu (Video)

Fırtına ve kasırgalarla acımasızca dövülen ABD’nin doğu kıyılarındaki risk bölgeleri çoktan tahliye edildi. Florence Kasırgası, tüm zamanların en tehlikeli kasırgalarından birisi olarak 4 metreye varan sel sularını berberinde taşıyor. Korkunç tabloyu gözler önüne seren bir animasyonla durumun ne kadar ciddi olduğuna yakından bakalım.

Havaların tekrar serinlemesiyle birlikte oluşan ısı farklılıkları, Atlas Okyanusu’nda yeni bir fırtına dönemine girmemize neden oldu. Florence Kasırgası, etkisi karasal alana yaklaştıkça azalsa da sahil kesimlerinde saatte 150 kilometreyle esen rüzgarlar söz konusu. Uzmanlar, kasırganın beraberinde taşıdığı suların, şehir içlerinde yükseliği 4 metreye kadar ulaşabilecek sel felaketine neden olmasını bekliyor.

4 metre yüksekliğindeki sular, binaların ilk katını ve arabaları bütünüyle içerisine alabilirken, çoğu yapının yerle bir olmasına neden olabilir. İnsanların hayatını tehdit eden asıl şeyin sel felaketleri olacağı yönünde çok ciddi uyarılar var. Bu nedenle halihazırda milyonlarca insan tahliye edildi.

Sel sularının ne kadar korkunç olduğunu gösteren bu video, konu hakkında grafiklerden daha iyi fikir veriyor:

The Weather Channel tarafından hazırlana videoda meteoroloji uzmanı Greg Postel, sel sularının nelere neden olacağını aktarıyor. Bu sırada arkasında bulunan suların seviyesi gittikçe yükseliyor. Bir süre sonra evleri ve arabaları yutacak kadar şiddetli olacağı açıklanıyor.

Deniz yüzeyinden çok yüksekte bulunmayan kentlerde sel sularının yükselmesi, hala bölgeyi terk etmeyen insanların için çok ciddi bir tehdit. Arttırılmış gerçeklik şirketi olan The Future Group tarafından hazırlanan videoda oyun motoru Unreal Engine kullanıldı. Bu da felaketin daha açıklayıcı bir şekilde aktarılmasını kolaylaştırdı.

Uzmanların kasırga bölgesinde yaşayan insanlara uyarıları sürerken, 14 Eylül sabahından itibaren ABD’nin resmi kuruluşları Florence Kasırgası’nın vurduğu bölgelere intikal ettiler.