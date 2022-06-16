Lada'nın Yeni Modellerinde Hava Yastığı ve Radyo Olmayacak

Lada, üretime verdiği üç aylık aranın ardından yeni Granta modellerin üretimine başladığını açıkladı. Ancak verilen bu aranın ardından yeni üretilecek olan modellerde bazı basit görülebilecek özellikler maalesef bulunmayacak. Peki radyo, hava yastığı gibi donanımların yeni araçlarda olmamasının sebebi ne? Gelin birlikte bakalım.

Lada, 1973 yılından bu yana ürettiği otomobillerle kullanıcıların beğenisini kazanmaya devam ediyor. Merkezi olan Rusya’nın en büyük otomobil üreticisi haline gelen Lada’nın klasik araçları da günümüzde hala pek çok kişi tarafından tercih ediliyor.

Biliyorsunuz ki teknolojinin gelişmesiyle birlikte araçlarda gördüğümüz teknolojilerin büyük birçoğunluğu klasik araçlarda bulunmuyor. Tabii ki burada bahsetmiş olduğumuz otonom sürüş gibi yeni teknolojiler değil. Örneğin; ilk hava yastığı 1980 yılında kullanıldı ve haliyle bu yıldan önce üretilen araçlarda hava yastığı bulunmuyordu. Ancak günümüzde hava yastığı gibi donanımlar ‘teknolojik gelişme’ olmaktan çıkıp birer ‘ihtiyaç’ haline geldi. Nitekim bizim bu ihtiyaç gözüyle baktığımız bazı özellikler yeni Lada araçlarda yer alamayacak. Peki neden? Gelin birlikte bakalım.

Üç aylık aranın ardından Lada araçlar hava yastığı, radyo olmadan üretilecek

Biraz önce de bahsettiğimiz gibi Lada, Rusya’nın en büyük otomobil üreticilerinden biri. Ancak ülkenin askeri hareketleri pek çok markayı olduğu gibi Lada’yı da vurdu ve yaptırımların ardından şirket üç ay boyunca üretime ara verdi. Böyle bir şirket için oldukça uzun süren bu aranın ardından ise bugün otomobil üretimine yeniden başlanacağı duyuruldu. Ancak parça ithalatında yaşanan ciddi sıkıntılar sebebiyle yeni araçlarda hava yastığı ve radyo gibi basit görünebilecek bazı özelliklere yer verilemeyecek.

Yaşanan sıkıntılar sonrası üretilecek olan Granta’nın sedan, hatchback ve vagon modellerinde hava yastıkları, kilitlenme önleyici frenler ve acil çağrı sistemi bulunmayacak. Bununla birlikte şirketten gelen açıklamada önümüzdeki günlerde üretimine devam edilecek araçlarda bir radyo veya dokunmatik ekrana bağlı olmayan dört hoparlörünün bulunduğu bildirildi. Yeni Granta Classic’22 için henüz bir fiyat ise belirlenmedi.