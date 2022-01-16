YouTube kanalı carwow, bu sefer klasik drag yarışı konseptinin dışına çıkarak arazi ortamında üç farklı otomobil modelini teste tuttu. LADA Niva, Suzuki Jimny ve Dacia Duster modellerinin yer aldığı yarışta oldukça şaşırtıcı sonuçlar çıktı.

Özellikle bu hafta otomobil tutkunlarını oldukça mutlu edecek gelişmeler yaşandığını söyleyebiliriz. Dün yayınladığımız haberimizde YouTube’un en prestijli kanallarından olan carwow’un düzenlediği nefes kesen drag yarışını sizlerle buluşturmuştuk. Bugün ise trafiğe açık otobanda F1 rekorunu geride bırakan Bugatti Chiron’u gündeme taşıdık. Şimdiyse carwow tarafından farklı bir ortamda düzenlenen yeni bir yarışla karşı karşıyayız.

Arazi ortamında birbirinden iddialı üç araç teste tutuluyor. Geçtiğimiz ay da benzer bir yarışta Toyota Land Cruiser ve Hilux modelleri kozlarını paylaşmıştı. Bu haftaysa LADA Niva, Suzuki Jimny ve Dacia Duster modelleri, zorlu arazi şartlarında hangi otomobilin daha iyi performans sergileyeceğini kanıtlamak için kıyasıya bir rekabet veriyor. Yarışa göz atmadan önce otomobillerin genel özelliklerine ve yarışın puanlamasına bir göz atalım.

Otomobillerin genel özellikleri ve yarışın kuralları:

Yarışın ilk katılımcısı LADA Niva, 1.7 litrelik atmosferik motoruyla 85 beygir ve 130 Nm tork gücü üretiyor. Üç model arasında en hafifi olan LADA Niva’nın 1285 kg’lık bir ağırlığı bulunuyor. Aynı zamanda 17 bin sterlinlik fiyatıyla yarışın en bütçe dostu modeli olan LADA Niva, boyutu ve özellikleriyle pek de iddialı bir rakip gibi durmasa da arazi koşullarındaki performansı şaşırtıcı olabilir.

İkinci sırada yer alan Suzuki Jimny ise 1.5 litrelik atmosferik motora sahip. Her ne kadar ilk rakibine göre dezavantajlı gibi gözükse de aracın güç çıkışında daha iyi bir konuma sahip olduğu görülüyor. 101 beygir ve 130 Nm tork gücü üreten Suzuki Jimny, normalde arkadan çekişli olmasına karşın dört çeker olarak da çalışabiliyor. Suzuki Jimny, 20 bin sterlinlik piyasa fiyatına sahip.

Üç model arasında en güçlüsü olan Dacia Duster, sahip olduğu 1.5 litrelik turbo dizel motoruyla 115 beygir ve 260 Nm tork gücü üretiyor. Önden çekişli olan bu otomobil de aynı zamanda dört çeker olarak çalıştırılabiliyor. Dacia Duster’ın piyasa fiyatı da 20 bin sterlin olarak belirtiliyor. Şimdi de yarışın etaplarına ve kurallarına bir göz atalım…Her ayrı etapta birinci sırada gelen otomobil 3 puan, ikinci sırada gelen otomobil 2 puan, son sırada gelen yarışmacı ise 1 puan alacak. Yarışmacılardan birisi etabı tamamlayamazsa hiç puan alamayacak.

İlk etapta (3:30 ve 5:00 dk) yokuş yukarı drag yarışı yer alıyor. İkinci etapta (6:05) araçların zorlu yollarda manevra kabiliyetleri test ediliyor. Üçüncü etaptaki (9:05 dk) amaç ise yokuş aşağı olabildiğince yavaş ve kontrollü inmek. Dördüncü etapta (10:08 dk) süspansiyon testi yer alıyor. Beşinci etap (14:55) ise iki farklı turdan oluşuyor. Birinci turda otomobillerin yokuşta dönüş kabiliyetleri ölçülüyor. İkinci turdaysa birkaç küçük yokuş üzerinden sırasıyla geçiliyor. Yarışmanın son etabındaysa (19:25) otomobillerin yokuş yukarı tutuşları ve güçleri ölçülüyor.

İşte o zorlu yarışın videosu: