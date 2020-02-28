Lady Gaga, Yeni Şarkısının Klibini iPhone ile Çekti

Lady Gaga'nın "Stupid Love" isimli yeni şarkısının klip çekimlerinde, kamera olarak sadece iPhone kullanıldı. iPhone 11 olduğu düşünülen telefonla çekilmiş olan klipteki yüksek kalite, dikkatlerden kaçmıyor.

Akıllı telefon sektörü, her geçen gün biraz daha gelişiyor. Tüketiciler, akıllı telefonların sahip olduğu özellikler sayesinde fotoğraf makinesi ya da MP3 oynatıcı gibi farklı ürünlere ihtiyaç duymuyorlar. Bu durum, bazı ürünler için pazarın daralması anlamına geliyor. Örneğin; profesyonel fotoğraf makineleri. Eskiden fazlasıyla ilgi gören ve benzersiz fotoğraflar çekilen makineler, artık tercih edilmiyor çünkü akıllı telefonlar, zaten profesyonel bir makine kadar iyi çekimler yapabiliyor. En azından amaç Instagram'da fotoğraf paylaşmaksa...

Akıllı telefonlar artık öylesine güçlü kameralara sahip ki, film, klip çekimleri dahi telefonlar ile yapılabiliyor. Hatta dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez, Apple ile yaptığı bir anlaşma kapsamında sadece iPhone 11 Pro'nun kullanıldığı bir klip çekti.

Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, bir süredir müzik sektöründen uzak ve şu sıralar daha çok oyunculukla ilgileniyor. Ancak Gaga bugün itibarıyla yayınladığı "Stupid Love" isimli şarkısıyla müzikseverlerin diline dolanacak bir projeye imza attı. Yeni şarkısına bir de klip çeken Gaga, bu klibinin çekimlerinde sadece iPhone kullandı.

Gaga, sadece iPhone kullanarak çektiği klibi için de YouTube'da "#ShotoniPhone" etiketini kullandı. Gaga'nın hangi iPhone modelini kullandığı açıklanmadı ancak söz konusu klibin iPhone 11'le çekilmiş olduğu tahmin ediliyor. Gaga'nın bu klip için Apple ile nasıl bir anlaşma yaptığı bilinmiyor.

Lady Gaga'nın iPhone ile çekilen klibi