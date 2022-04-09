İspanya'nın en üst düzey futbol ligi olan La Liga'da önümüzdeki hafta Real Sociedad ile Real Betis arasındaki oynanacak maçın ülke futbol liglerinde bir ilke imza atacağı duyuruldu. Açıklamalara göre 15 Nisan'daki maç, yayıncı kuruluşun TikTok hesabından canlı olarak izleyiciler ile buluşacak.

İnternet kullanımının hızlı bir şekilde yükselmesi sebebiyle dünya çapında birçok insan zamanlarını dijital mecralarda geçiriyor. Bu nedenle birçok alandan şirket ve kuruluş da hizmetlerini bu tarz platformlara taşıyarak daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor. Hepimizin bildiği dünyada en çok sevilen ve takip edilen alanlardan olan spor dalları da gibi bu durumdan etkileniyor.

Futbol başta olmak üzere birçok spor dalında bulunan takımlar, sporcular ve yayıncı kuruluşlar milyarlarca insan tarafından kullanılan sosyal medyayı hayranlara ulaşmak için kullanıyor. Şimdi ise gelen haberler, ülkemizde de oldukça yoğun ilgi gören futbol maçlarının yayınlarının gelecekte bu mecralarda yer edinebileceğini gösteriyor.

Bir La Liga maçı TikTok’tan yayınlanacak

İspanya futbolunun en üst düzey ligi olan La Liga’nın sevilen takımları Real Sociedad ile Real Betis önümüzdeki günlerde oynanacağı maçın lig tarihinde bir ilke imza atacağı açıklandı. Yapılan açıklamalara göre ligin yayıncı kuruluşu, 15 Nisan'da Real Sociedad’ın sahasında oynanacak maçı popüler sosyal medya platformu TikTok üzerinden izleyenler ile buluşturacak.

Yetkililer, Gol TV isimli yayıncı kuruluşun TikTok hesabından yayınlanacak maçının İspanya futbolunda bir ilke imza atacağını vurgulamanın yanı sıra yayın sırasında 30’dan fazla insanın görevli olacağını duyurdu. Kuruluşun televizyon kanalından da yayınlanacak maçın yayınında 4K çekim için özel bir cihaz kullanılacağı da açıklamalarda belirtildi.

Ek olarak ligin dijital strateji müdürü Alfredo Bermejo da beşinci sırada yer alan Real Betis ile dördüncü sırada bulunan Real Sociedad arasında gerçekleşecek ve önemli bir mücadeleye sahne olacak olan maçın TikTok’ta yayınlanması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bermejo, “Bu yayın, yeni izleyici kitleleri kazanmak, futbolu tüm izleyicilere seyrettirebilmek için büyük bir adım” ifadelerini kullanarak sosyal medya yardımıyla geniş kitlelere ulaşmayı amaçladıklarına dikkat çekti.