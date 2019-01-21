League of Legends'ın Yeni Sezon Videosu Yayınlandı

Dünyanın en çok oynanan MOBA oyunu unvanını halen elinde bulunduran League of Legends'ın yeni sezonuna dair video geldi.

Her yeni sezonunda farklı bir sinematik video ile oyuncuların karşısına çıkan Riot Games, 2019 sezonunu da enfes bir video ile açtı. Valerie Broussard'ın Awaken parçasının eşlik ettiği bir CGI video yayınlayan Riot, oyuncuların gönlünü bir kez daha fethetti.

Belki de oyun tarihinin en epik tanıtım videolarından birine imza atan Riot Games, video boyunca üç farklı hikayeye odaklanıyor. Jhin'in yıkık bir tiyatro salonunda performans gösterdiği anlar ise gerçekten bir görsel şölen sunuyor.

Her ne kadar League of Legends, hayranları için halen büyük bir cazibe merkezi olsa da oyuncular Riot Games'ten uzun süredir yeni bir oyun duyurmasını bekliyor. 2018 yılında çok kez dillendirilse de henüz ufukta yeni bir duyuru görünmüyor.

Son olarak geçtiğimiz haftalarda, oyunun ana yapımcılarından Marc Merill, LoL evrenini bir MMO'da görmek ister misiniz diye sormuş ve oyunculardan oldukça olumlu tepkiler almıştı.