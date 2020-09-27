Riot Games, LoL'e Gelecek 2 Şampiyon Hakkında İpucu Paylaştı

League of Legends'ın geliştiricisi Riot Games, oyuna eklenecek iki şampiyon için geçtiğimiz gün bir blog yazısı yayınladı. Blog yazısında iki şampiyon hakkında önemli ipuçları paylaşıldı.

Günümüzün en popüler MOBA oyunu League of Legends, özellikle son aylarda yeni şampiyonlar kazanarak popülerliğini artırmaya devam ediyor. Son olarak Samira'yı bünyesine katan oyun, görünüşe göre iki yeni şampiyonu daha oyuna eklemek için kolları sıvadı.

Geliştirici şirket Riot Games, bu yılın başında yıl boyunca League of Legends'a her bir rol için yeni şampiyonlar, orta koridor içinse iki şampiyon getireceğini açıklamıştı. Şirket, şu ana kadar üst koridor için Sett, orman için Lillia, orta koridor için Yone ve alt koridor için Samira'yı oyuna ekledi.

Oyuna 2 şampiyon daha gelecek:

Yani Riot Games'in yıl başındaki açıklamasına göre oyuna bir orta koridor şampiyonu bir de destek şampiyonu eklenecek. Peki bu şampiyonlar ne olacak? Riot Games, bu sorunun cevabı için geçtiğimiz gün yeni bir blog yazısı paylaştı. Gelin, Öncelikle orta koridor şampiyonundan başlayalım. Temmuz ayında 'Seraphine' isimli bir Instagram hesabı ortaya çıkmıştı.

Instagram hesabında paylaşılan ilk görselde Riot Games'in çizimlerine benzer bir çizimde pembe saçlı bir kız duruyordu. İlerleyen zamanlarda hesap Instagram tarafından doğrulandı ve hesap hakkında bazı ortaya çıkarılan bilgiler, bu hesabın aslında Riot Games'e bağlı olduğuna; Seraphine'in de sosyal medya 'influencer'ı ve müzisyen olan yeni şampiyon olacağına işaret etti. Paylaşılan blog yazısındaki detaylar da bunun bir kanıtı oldu.

Bu olayların ardından Seraphine'in LoL Dünya Şampiyonası'nda K/DA ile sahne performansı yapacağı açıklandı. Bunun ardından Seraphine'in şampiyonanın ardından oyuna ekleneceği iddiaları söylenmeye başladı. Riot'un yeni şampiyonu, daha önce görmediğimiz ancak başarılı olan pazarlama stratejisiyle şimdiden konuşuluyor. Hatta şampiyonun Instagram hesabını 343 bin kullanıcı takip ediyor.

Oyuna gelecek yeni destek karakteriyse Seraphine kadar pazarlanmadı. Riot, yeni şampiyonunu birkaç cümleyle tanımladı. Bu cümleler, şampiyonun bir tehlikeli bir firari olduğunu, 'onların' sağlam zırha sahip olduğunu ve sağlam zırh giyenleri öldürerek cezalandırdıklarını, ayrıca şampiyonun köşeye sıkıştırıldığında hemen kaçabileceğini belirten cümlelerdi. Kısacası yeni şampiyon ağır zırhlı ve hareket edebilen bir şampiyondu.

Tabii League of Legends'ta çoğu zaman olduğu gibi oyuncular, yeni şampiyonlar hakkında epey endişeliler. Zira Riot Games oyuna yeni bir şampiyon eklediğinde o şampiyon genelde diğer şampiyonları ezip geçebilecek güçte oluyor. Riot, bu sorunların üstesinden gelse de oyuncular, şampiyonların ilk çıktığı günlerde oyunu oynayamadıklarından şikayet ediyor.