Çinli elektrikli otomobil üreticisi Leapmotor, B segmentte küresel pazarlar için hazırladığı ilk modeli olan B10'u tanıttı.

Çin menşeli elektrikli araç üreticileri küresel pazarlarda daha aktif olmaya devam ederken son olarak Leapmotor, B segmenti hedef alan B10'u tanıttı. Fransa'da Paris Otomobil Fuarı'nda da yer alan bu model aynı zamanda Leapmotor'un doğrudan küresel pazarları hedef alarak ürettiği ilk model konumunda bulunuyor.

Opel Corsa, Peugeot 208, Renault Clio, Jeep Avenger ve Mini Aceman gibi modellerle kıyasıya bir rekabet içine girmesi beklenen model, Leap 3.5 mimarisi üzerine inşa edildi. Böylece B10 çok sayıda aktif güvenlik teknolojisi, kişiselleştirilebilir sürücü ekranı ve akıllı sürüş özellikleriyle gelecek.

Leapmotor oldukça iddialı

Araçla ilgili açıklamalarda bulunan Leapmotor CEO'su ve Kurucusu Zhu Jiangming, "B10 yalnızca üstün performans ve akıllı bağlantı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda bu geleceği dünya çapında tüketiciler için erişilebilir hâle getirerek elektrikli bir geleceğe yönelik vizyonumuzu temsil ediyor." ifadesini kullandı.

Leapmotor aracın batarya ya da güç bilgilerini paylaşmamış olsa da aracın sadece elektrikli motorunun bulunacağı belirtildi. Öte yandan B10'un en azından C10 ile benzer özelliklere sahip olacağı tahmin ediliyor. O araçta arka tarafta bulunan güç ünitesi 215bhp güç üretirken 69,9kWh batarya karşımıza çıkıyordu.

Leapmotor ülkemizde T03 modelini satışa çıkarmıştı. Firmanın C10 SUV ve C16 SUV modelleri de Avrupa yollarındaki yerini almıştı. B10'un da gelecek yıl satışa olacağı ifade ediliyor.