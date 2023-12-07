Epic Games-LEGO iş birliğiyle geliştirilen LEGO Fortnite bugün piyasaya sürüldü. Minecraft'a rakip olacak hayatta kalma ve inşa etme türündeki yeni oyun, ücretsiz olarak Fortnite içinden oyunculara sunuluyor.

Epic Games, popüler oyunu Fortnite için yakın zamanda özel bir iş birliği duyurmuştu. Bu ortaklığın, Fortnite ile LEGO markasını bir araya getireceği ve yeni bir oyunun geleceği belirtilmişti. LEGO Fortnite ismi verilen bu oyun, bugün çıkışını yaptı.

LEGO Fortnite, direkt olarak Fortnite’ın içinden oynanabilen bir hayatta kalma ve inşa etme oyunu. Yeni oyun, Minecraft’a rakip olmayı amaçlıyor.

LEGO Fortnite fragmanı

LEGO Fortnite nasıl oynanır?

Adım #1: Fortnite’ı açın

Fortnite’ı açın Adım #2: Ekranı aşağı kaydırıp “Keşfet” ekranına gelin.

Ekranı aşağı kaydırıp ekranına gelin. Adım #3: “Epic Eseri” bölümünden “LEGO Fortnite” seçeneğini seçin ve herhangi bir indirme olmadan oyuna erişin.

Lego Fortnite’ı oynamak için Fortnite’ı indirmiş olmanız gerekiyor. Bunun ardından oyunun içinden yeni oyuna ulaşabileceksiniz.

LEGO Fortnite ücretli mi?

Epic Games, Lego Fortnite’ı tamamen ücretsiz bir şekilde piyasaya sürdü. Oyuna Fortnite içinde herhangi bir ek ücret ödemeden ulaşabilirsiniz.

LEGO Fortnite’ta neler var?

LEGO Fortnite, Fortnite’ı baştan aşağıya değiştiriyor. Yeni oyunda karakterlerden yapılara kadar her şey LEGO ürünlerinden ilham alınarak oluşturulmuş. Keşif yapabileceğiniz harita da oldukça büyük. Epic, battle royale taraftaki haritadan 19 kat daha büyük olduğunu söylüyor.

LEGO Fortnite’ın Minecraft’ın LEGO versiyonu olarak düşünebilirsiniz. İstediğinizi inşa edebileceğiniz yaratıcı bir mod oyunda bulunuyor. Ayrıca dünyadaki zorluklarla başa çıkacağınız hayatta kalma modu da var.