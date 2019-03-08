Bir süredir Huawei ile yaptığı ortaklık sayesinde son kullanıcılar arasında da bilinir hale gelen Leica, asıl uzman olduğu işte imzasını taşıyacak yeni bir ürünle karşımızda. 4K çözünürlüğünde videolar kaydedebilen full-frame kompakt kamera Leica Q2, suya ve toza dayanıklı gövdesiyle ve abartı fiyatıyla geldi.

Fotoğraf makinelerinin ve harici kameraların bittiğini düşünebilirsiniz, ancak onların telefonlardan daha fazla sunacağı şey var. Leica, dünyanın en köklü kamera ve sensör üreticilerinden birisi olarak, bu farkı en iyi yansıtan firmalardan.

Q2 adını verdiği yeni kompakt kamerasıyla karşımıza çıkan Leica, yeni nesil gövdesiyle suya, toza ve bir fotoğraf meraklısının makinasına zarar verebilecek her küçük detaya karşı dayanıklı bir ürün geliştirdi. Ayrıca firma, düşmelere karşı da ekstra dayanıklı bir gövde tasarladığını söylüyor.

Gövdesinde magnezyum alaşımlı koruma malzemeleri bulunan Q2, 47,3 MP çözünürlüğünde full-frame bir sensöre sahip. Sınıfının en yüksek çözünürlüklü sensörü olduğunu da ayrıca belirtmemiz gerekiyor.

İçerisinde Maestro II görüntü işlemcisi bulunan cihazın ISO aralığı ise 50 ila 50.000 değeleri arasında değişebiliyor. Leica Q2, saniyede yüksek çözünürlüğe sahip 10 fotoğraf karesini kaydedebiliyor.

Kamera sensörünün önünde Summilux 28 mm lens kullanan Leica, f/1.7 diyafram açıklığı sunuyor. Bu açıklık, sensör ve işlemci ile birlikte optimum fotoğraf kalitesi ve bokeh konusunda profesyonel bir sonuç vadediyor.

28 mm’lik lens kompakt bir kamera için beklenmedik kadar geniş fotoğraf sonuçlarına neden olabilir. Bu nedenle Leica, yazılımsal olarak fotoğraf kırpma desteği ile kompakt gövdenin dezavantajından kurtuluyor.

Fotoğraflar, çekim esnasında yazılınmsn olarak 35 mm, 50 mm ve 75 mm’lik lenslerle çekilmiş gibi işlenebiliyorlar. Eğer çekim esnasında bir fotoğrafı farklı lens ölçüsüyle yakalamak isterseniz, Q2 ne olur ne olmaz diye fotoğrafınızın 28 mm’lik orijinal versiyonunu da otomatik olarak kaydediyor.

Video konusunda kompakt bir kameradan çok daha fazlası var:

4K Ultra HD ve Cine4K videolar çekebilen kamera, adeta profesyonel düzeyde işler üretmenizi sağlayan küçük bir canavar.

Cihazın arkasında 3 inç genişliğinde vi TFT LCD ekran bulunuyor. Wi-Fi ve Bluetooth LE desteği bulunan kamera, Leica’nın FOTOS uygulamasıyla entegre olarak tüm verilerin bilgisayar ya da akıllı telefon ortamına aktarılmasını kolaylaştırıyor. Cihazın SDXC hafıza kartlarına desteği var ve tek şarjla maksimum 370 fotoğraf çekmenize imkan tanıyor.

Leica Q2'nin ABD'deki çıkış fiyatı ise 4.995 dolar. Yani yaklaşık olarak 5 adet iPhone Xs değerinde.