Lenovo, 11,6 İnç Ekranlı Chromebook 3’ü Satışa Çıkardı

Lenovo, daha önce duyurmamış olduğu 11,6 inç ekranlı bir Chromebook’u satışa çıkardı. Yeni Chromebook, Intel Celeron N4020 Gemini Lake işlemci, 4 GB RAM ve 64 GB depolamayla geliyor.

Farklı ihtiyaçlara yönelik olarak üretilen farklı bilgisayarlar var. Dizüstü bilgisayarlar da her segmentten kullanıcıyı çekmek için çeşitlendiriliyor. Oyuncu bilgisayarlarından standart dizüstü bilgisayarlara pek çok farklı alternatif karşımıza çıkıyor.

Sektörün önemli isimleri arasında yer alan Lenovo, ürün gamını çeşitlendirmek için ürettiği Chromebook ailesine yeni bir üye ekledi. Bu yeni Chromebook 3, daha önce tanıtılmamış bir model olmasıyla dikkat çekti.

Uygun fiyatlı Chromebook 3:

Lenovo Chromebook 3, yurt dışında 230 dolara (yaklaşık 1.550 TL) satışa çıktı. Başlangıç seviyesi bir bilgisayar için gayet uygun bir fiyat etiketine bakıyor olsak da cihazın özelliklerinin de ona göre olduğunu unutmamak gerekiyor. 1366 x 768 piksellik, 250 nit TN ekran oldukça dar bir görüş açısı sağlıyor.

Lenovo Chromebook 3’ün diğer özelliklerine baktığımızdaysa Intel Celeron N4020 Gemini Lake işlemci, 4 GB RAM ve 64 GB dâhili depolama alanı karşımıza çıkıyor. Çift çekirdekli işlemcinin performansı seviyesine göre gayet yeterli olurken enerji tüketimi de oldukça düşük.

Yeni dizüstü bilgisayarla birlikte Lenovo’nun artık giriş seviyesi Chromebook'larda daha fazla bellek ve depolama alanıyla geldiğini görüyoruz. Özellikle salgın nedeniyle teknolojiye daha fazla yöneldiğimiz bu dönemde daha gelişmiş özellikler pek çok kişiye fayda sağlayacaktır.

Daha az özellik, daha düşük fiyat:

Yeni Lenovo Chromebook 3, teknik özellikler açısından baktığımızda Lenovo Chromebook Flex 3i ile oldukça benzer bir ürün. Chromebook Flex 3i'deki IPS dokunmatik ekranın ve 360 derece dönebilme özelliğinin çıkartılmasıyla birlikte yeni cihazın fiyatı da 100 dolar düşüyor.

Lenovo Chromebook 3’ün ölçüleri 11,3 inç x 8,1 inç x 0,7 inç olarak açıklandı. Cihazın ağırlığıysa 1,1 kilogram. LPDDR4-2400 belleğe sahip cihazın eMMC depolama alanı, 720p kamerası ve 42 Wh bataryası bulunuyor. Ayrıca cihazın iki adet USB 3.1 Type-C, iki adet USB 3.1 Type-A ve bir adet kulaklık girişi var. Cihazın kendi üzerinde microSD kart okuyucusu da bulunuyor.