Lenovo Legion Sertifikasyon Sitesinde Ortaya Çıktı

Çinli teknoloji devi Lenovo, oyun odaklı dizüstü bilgisayarlarında kullandığı Legion markası altında son derece iddialı bir oyuncu telefonu geliştiriyor. Geçtiğimiz aylarda yayınlanan çeşitli tanıtım videoları ve posterleri aracılığıyla gördüğümüz cihaz, bu kez de 3C sertifikasyon sitesinde ortaya çıktı.

Legion markası altında oyun odaklı dizüstü bilgisayarlar geliştiren Çinli teknoloji devi Lenovo, aynı markayı şimdi de mobil oyun tutkunlarını hedefleyen yeni akıllı telefonunda kullanacak. Lenovo tarafından paylaşılan bilgiler ışığında, söz konusu cihazın Qualcomm’un amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 865 5G ile donatılacağını biliyoruz.

Çoğunlukla yatay olarak kullanılması amaçlanan oyun merkezli bir akıllı telefon olan "Lenovo Legion Gaming Phone" (Lenovo Legion Oyun Telefonu), L79031 model numarasıyla Çin’in 3C sertifikasyon sitesinde göründü. Fakat listede cihazın şarj kapasitesi ve 5G desteği dışında herhangi bir bilgi yer almıyor.

Lenovo'nun oyuncu telefonu, Snapdragon 865 5G tarafından desteklenecek

Lenovo, nisan ayında yaptığı açıklamada telefonunun tüm varyantlarının 90W hızlı şarj desteği sunacağını zaten doğrulamıştı. Eldeki bilgiler henüz teyite muhtaç olsa da, Legion oyuncu telefonun 144Hz yenileme hızı ve dokunmatik 270Hz örnekleme hızı desteğine sahip bir ekran ile gelmesini bekliyoruz.

UFS 3.0 dahili depolama, LPDDR5 RAM, 20MP ön kamera ve 16MP geniş açılı lens ile desteklenen 64MP ana kamera, Lenovo’nun merakla beklenen cihazında görmeyi beklediğimiz diğer özellikler arasında yer alıyor.

90W hızlı şarj desteği sunacak olan telefon, 64MP'lik bir ana kamera kullanabilir

Çinli marka, gücünü Snapdragon 865 5G’den alacak cihazın benchmark uygulaması AnTuTu’da 600.000 puan barajını aşacağı vaadinde bulunmuştu. SG865 yonga seti ile desteklenen bir diğer cihaz olan Xiaomi Mi 10, AnTuTu'dan 585.232 puan almıştı. Lenovo’nun bu taahhüdünü yerine getirip getiremeyeceğini önümüzdeki dönemde göreceğiz.

Şimdilik “Lenovo Legion Gaming Phone" olarak anılan oyuncu telefonunun ne zaman tanıtılacağını şimdilik bilmiyoruz. Cihazın özellikleri, fiyatı veya diğer detayları hakkındaki resmi bilgileri, bu yıl içinde düzenlenmesini beklediğimiz lansman sırasında öğreneceğiz.