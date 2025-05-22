Amazon’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

''Bu içerik 22.05.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

15,6 inç ekrana sahip Lenovo bilgisayarın 512 GB SSD’si ve AMD Ryzen 5 5500U işlemcisi sayesinde günlük işlerinizi kolayca halledebilirsiniz. Günün Fırsatları arasında yer alan bilgisayar, %8 indirim fırsatıyla 11.479,00 TL’ye düşmüş durumda.

Kullanıcı yorumu:

EQ ayarları ve beyaz gürültü seçenekleri, 70 saate kadar pil ömrü ve Bluetooth 5.3 bağlantısı ile kullanıcıların tercihi olan Anker kulaklık, 1.649,00 TL'ye düşmüş durumda.

Kullanıcı yorumu:

%12 indirimle 525,99 TL'ye düşen Ugreen mouse, sessiz tıklama özelliği, 1000 ila 4000 arasında dört DPI seviyesi ile uygun fiyatlı mouse arayanların tercihi oluyor.

Kullanıcı yorumu:

55 inç QLED ekrana, 3D surround sese ve yapay zeka desteğine sahip olan TCL televizyon, 23.499,00 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor.

Kullanıcı yorumu:

15,6 inç'e kadar bilgisayarlarla uyumlu olan Classone çantada bavul askı aparatı, çok amaçlı cepler ve 3 farklı taşıma seçeneği bulunuyor. Çantanın fiyatı ise sadece 339,00 TL.

Kullanıcı yorumu:

72 mbar emiş gücüne sahip Einhell süpürgeyi, aracınızı temizlemek için ya da evinizdeki küçük kırıntıları süpürmek için kullanabilirsiniz. Dar alan başlığı da bulunan bu süpürgeyi satın almak isterseniz %15 indirimle 3.850,00 TL'ye düştü.

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Minimalist tasarımıyla yer kaplamayan Baseus stantta bir telefon, bir kulaklık ve bir de akıllı saat şarj etme olanağı bulunuyor. Ürünü satın almak isterseniz şimdi 1.979,10 TL'ye satışta.

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Mat dokulu tasarımı sayesinde estetik bir görünüm sunarken aynı zamanda telefonunuzun elinizden kaymasını da önleyen Spigen kılıf, Galaxy S25 telefonlarla uyumlu. Uzun süreli kullanabileceğiniz kılıf, 545,54 TL fiyatıyla listemizin son sırasında yer alıyor.

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