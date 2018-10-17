Lenovo, LG Yapımı Katlanabilir Ekranlı Bir Tabletle Geliyor

Katlanabilir ekranlı akıllı telefon haberleri okumaktan sıkılmadınız mı? Yıllardır benzer haberler yapılmasına rağmen henüz bu özellikte bir akıllı telefon mevcut değil. Peki ya katlanabilir ekranlı tabletlere ne dersiniz?

Görünüşe göre katlanabilir ekranlı tabletler, gelecekte mutlaka karşımıza çıkacak. Güney Kore'den gelen bir rapora göre bu tabletlerden ilki, LG yapımı katlanabilir bir ekrana sahip Lenovo tabletler olabilir.

Açıldığında 13"lik bir ekrana sahip olması beklenen bu tabletlerin, kapatıldığında ise 8" ve 9" arasında bir boyutta olması bekleniyor. LG, katlanabilir tabletlerin, katlanabilir akıllı telefonlara göre daha fazla rağbet gördüğünü iddia ediyor. Katlanabilir telefonların katlandığında neredeyse ortadan kaybolduğunu söyleyen LG, tabletlerin ise bu sorunu ortadan kaldırdığını söylüyor.

LG Display, üreteceği bu tabletleri Dell ve LG Electronics'e satmak istiyor. Ayrıca gelecekte piyasada olması beklenen bu tabletlere dayanıklı ekran malzemesi üretmek daha kolay olacaktır. Çünkü akıllı telefonlar günde yüzlerce kez katlanılıp açılabilir fakat tabletler gün içinde daha az kullanıldığı için katlanıp açılma sıklığı daha az olacaktır.

Bütün bu gelişmeler bizi heyecanlandırmış olsa da maalesef henüz elimize geçen doğrulanmış bir bilgi yok. Resmi bir açıklama gelmedikçe bu bilgiler sadece söylenti olarak kalacak gibi görünüyor.