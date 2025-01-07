Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 Rollable'ı tanıttı. Yeni model, 14 inç OLED ekranını dikey olarak genişleterek 16.7 inçe kadar uzatabiliyor, taşınabilirlik sunuyor.

Lenovo, CES 2025'te ThinkBook Plus Gen 6 Rollable'ı tanıttı. Yenilikçi özellikleriyle dikkat çeken bu laptop, genişletilebilen ekranı ile kullanıcıları cezbetmeye aday.

Lenovo, ThinkBook Plus Gen 6 Rollable'ı duyurdu. Lenovo'nun yeni laptopu, 14 inç OLED ekranını dikey olarak genişleterek 16.7 inç boyutuna kadar çıkabiliyor.

Öne çıkan özellikleri

120Hz tazeleme hızına sahip bu ekran, profesyonel işler için yüksek parlaklık ve renk doğruluğu sunuyor. ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, 1.69 kg ağırlığı ve 19.9 mm kalınlığı ile oldukça ince ve taşınabilir bir tasarıma sahip. Aynı zamanda hızlı veri transferi sağlayan Thunderbolt 4 portları ve Intel Wi-Fi 7 desteği de barındırıyor.

Dahili olarak Intel Core Ultra 7 işlemci ve Intel Arc Xe2 grafiklerle donatılan cihaz, 32 GB LPDDR5x RAM ve 1 TB PCIe Gen4 SSD depolama sunuyor. Bu özellikler ise kullanıcıların performans gereksinimlerini karşılayacak güçte. Aynı zamanda ThinkBook Workspace ile kullanıcı deneyimi için daha verimli bir hale getirilmiş, çoklu görevleri yönetebilmek adına faydalı araçlar sunuyor. Lenovo'nun yeni laptopu 2025'in ilk çeyreğinde 3.499 dolarlık fiyatla satışa sunacak.