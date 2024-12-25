Lenovo'nun CES 2025'te tanıtacağı uygun fiyatlı yeni el konsolu Legion Go S'in tüm detayları ortaya çıktı.

El konsolu sektörü son birkaç yılda ciddi oranda büyümüştü. Artık Valve’dan ASUS’a kadar birçok şirketin ürünlerinin piyasada rekabet ettiğini görüyorduk. Lenovo da Legion Go modelleriyle bu alanda yerini almıştı. Bir süredir de şirketin uygun fiyatlı bir cihaz ile karşımıza çıkacağı konuşuluyordu.

Legio Go S ismini alması beklenen bu el konsolunun aralık başında tasarımının sızdığını görmüştük. O haberde, ASUS ROG Ally’i andıran bir tasarımla geleceği ve kontrolcülerinin çıkarılabilir olmayacağı görülmüştü. Bugün ise cihazın özellikleri hakkında bilgiler geldi.

Legion G S neler sunacak?

Sızıntılara göre Legion Go S, Zen 3+ mimarisini temel alan AMD Ryzen Z2 Go işlemciyle gelecek. 8 çekirdek ve 16 iş parçacığına sahip bu işlemci, çoklu görevlerde yüksek performans vadedecek.

Ayrıca cihazda RDNA 2 mimarisinde geliştirilen Radeon 800M serisi GPU’yu da göreceğiz. Bu ekran kartı, oyunlarda akıcı oynanış sunarken gayet iyi görsel kalite performansı sağlayacak. Cihazın 16/32 GB LPDDR5X bellek ve 512 GB /1 TB depolama ile sunulacağı da bilgiler arasında.

Ekran tarafına geldiğimizde 1920x1200 çözünürlükte 120 Hz yenileme hızına ve 500 nit parlaklığa sahip 8 inçlik bir ekran bekliyoruz. Yeterli seviyede oyun süresi sunabilecek 55,5 wh'llik bir bataryayı da göreceğiz. Son olarak biri Windows 11’i, diğeri ise SteamOS’i çalıştıran iki farklı versiyon ile gelmesi bekleniyor.

Cihaz hakkında bildiklerimiz bu kadar. Tahmini fiyatı 600 euro. Bu da onu gerçekten rekabetçi yapabilir. Lenovo’nun Legion Go S’i bir sürpriz olmazsa 7 Ocak günü başlayacak CES 2025 kapsamında tanıtacağını ekleyelim.