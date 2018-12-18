Lenovo, Snapdragon 855 işlemcisi ve 12GB kapasiteli RAM'i ile dünyada bir ilk olma niteliği taşıyan Lenovo Z5 Pro GT’yi resmi olarak tanıttı.

Çin’de düzenlediği lansman etkinliğinde yeni orta-üst seviye akıllı telefonu Lenovo Z5s’i tanıtan Lenovo, bombayı patlattı ve dünyanın ilk Snapdragon 855’li akıllı telefonu olma özelliğini taşıyan Lenovo Z5 Pro GT’yi resmi olarak tanıttı. Cihaz, işlemcisinin yanı sıra 12GB’a varan RAM kapasitesiyle de bir başka ilke imzasını atıyor. Çift arka kamera ve %95+ ekran/gövde oranı ise cihazın diğer artı noktaları.

Tasarımıyla gerçek bir amiral gemisi şıklığına sahip Lenovo Z5 Pro GT’de ne çerçeve ne de çentik bulunmuyor. Cihaz, Mi Mix 3’e benzer şekilde kızaklı bir tasarıma sahip. Bu sayede ekranın üst kısmında hiçbir çerçeve bulunmazken, altında ise son derece ince bir çerçeve yer alıyor. Bununla birlikte cihazın arka kısmı da karbon fiber üzerine cam kaplamaya sahip. Bu sayede hem üst düzey dayanıklılık hem de son derece spor bir görünüm elde ediliyor.

Lenovo Z5 Pro GT Özellikler

6.39 inç (1080 × 2340 piksel) Full HD+ Super AMOLED ekran

Snapdragon 855 işlemci, Adreno 640 GPU

6GB RAM/8GB RAM, 128GB depolama / 8GB RAM, 256GB depolama / 12GB RAM, 512GB depolama

Android 9.0 Pie işletim sistemi

16MP, Sony IMX519 sensor, f/1.8 diyafram + 24MP, Sony IMX576 sensor, f/1.8 diyaframlı çift arka kamera

16MP, f/2.2 diyaframlı ön kamera + yüz tanıma kilidi için 8MP kızılötesi kamera

Ekrana gömülü parmak izi tarayıcı

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC

Hızlı şarj destekli 3350mAh batarya

Lenovo Z5 Pro GT, 5G desteğine sahip değil. Ancak Lenovo başkan yardımcısı tarafından yapılan açıklamada cihazın 5G desteği alan ilk akıllı telefon olacağını doğruladı. Aşağıdaki listeden Lenovo Z5 Pro GT’nin global fiyatlarına bakabilirsiniz. Fiyatlara ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergilerin dahil olmadığını belirtelim.