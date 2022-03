Women in Games Türkiye tarafından OGEM ve British Council ortaklığıyla düzenlenecek Let's WoW Hackathonu, 12 - 13 Mart'ta Oyun Geliştirme Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Hackathona katılan katılımcılar, ister bireysel ister de grup halinde toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekme gayesinde oyun fikirleri geliştirecek.

Kadınların oyun sektöründeki istihdamını artırmayı, kadınların oyun ve espor sektörüne girmesine ayak olmayı ve en önemlisi, cinsiyet eşitliğini sağlamayı ve ayrımcılığı sonlandırmayı hedefleyen Women in Games, Türkiye’de ‘Eşitlik Oyunda Let’s WoW’ hackathonunu düzenleyecek. Etkinlik, yalnızca oyun dünyası için değil, her alanda kadın – erkek eşitliğine dikkat çekmeyi ve farkındalık yaratmayı amaçlayacak.

OGEM ve British Council ortaklığıyla gerçekleştirilecek hackathon, üniversite öğrencileriyle birlikte yapılacak. Hackathon’da üniversite öğrencileri, oyun dünyasının gücüyle toplumsal cinsiyet eşitliğine farkındalık yaratmayı hedefleyecek. Etkinlik boyunca öğrenciler, bu amaç doğrultusunda oyun fikirleri geliştirecekler.

Geliştirilen oyun fikirleri, dijital sanat sergisinde gösterilecek:

Game Jam kültürünün ülkemizde yaygınlaşmaya devam ettiği günlerde yapılacak olan etkinlikte üniversite öğrencileri ve sivil toplum kuruluşları, bireysel ya da grup halinde oyun geliştirecek. Hackathonda geliştirilen oyun fikirleri, 19 – 20 Mart tarihlerinde Müze Gazhane’de düzenlenecek Women of the World festivalinde ‘Eşitlik Oyunda Let’s Wow’ Dijital Sanat Sergisinde gösterilecek. Fikirler, ayrıca 4 Nisan’da London Games Festival’da The Next Level Konferansında case study olarak paylaşılacak.

Let’s WoW Hackathon’u, 12 – 13 Mart tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Desteğiyle Haliç'te Kurulan Oyun Geliştirme Merkezi’nde fiziksel olarak gerçekleştirilecek. 12 Mart Cumartesi 10.00’da eğitimlerle başlayacak olan hackathon, 13 Mart Pazar 20.00’da sona erecek. Etkinliğe katılmak için bu bağlantıya tıklayarak formu doldurabilirsiniz. Son başvuru tarihi 9 Mart!

Tüm kadın okurlarımızın Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!