Lexar'ın Küçük Devi 633x microSD 512 GB Kapasiteyle Geldi

MicroSD hafıza kartlarından vazgeçmek kolay değil. Lexar'ın 633x microSDXC hafıze kartı 512 GB kapasitesiyle boyundan büyük işler başarıyor.

Lexar'ın yeni hafıza kartı 633x, piyasadaki en büyük kapasiteye sahip hafıza kartı konumuna gelecek. Kartın bilgi okuma hızı ise saniyede 100 MB olarak belirtildi. Bu hız, Android cihazlarda uygulamaları indirmek ve çalıştırmak için gayet yeterli.

Lexar'ın açıklamasına göre Application Performance Class 2 gereksinimlerini karşılayan kart, A2 reytingini aldı. Özellikle fotoğrafçılar, drone kullanıcıları, akıllı telefonlar için gerekli harici hafıza ihtiyacını kolaylıkla karşılayabilecek yapıda.

Bu modelde minimum rastgele yazma değeri 2000 IOPS, minimum okuma hızı ise 4000 IOPS olarak açıklandı. Bu rakamlar da karta yüklü uygulamaların çalışmalarında hız problemi olmayacağını gösteriyor.

Ay sonunda piyasaya çıkması beklenen kartların fiyatları ise 299.99 dolar olacak.