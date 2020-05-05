LG, şimdiye kadar üretilmiş en büyük ve en pahallı televizyonlardan birini duyurdu. LG’nin Signature serisinin bir parçası olan ve 8K çözünürlüğe sahip yeni televizyonu, 88 inç ekran boyutuna sahip.

Televizyon üreticileri, yüksek çözünürlüklü televizyon rekabetinde rakiplerini geride bırakmak için yavaş yavaş 8K televizyonlarla piyasada görünmeye başladılar. Ancak LG, dünyanın en büyük OLED TV’sini tanıtarak rekabeti çok başka bir seviyeye taşımış görünüyor.

LG, Singature ZX serisine yeni bir üye kattığını duyurdu. LG’nin yeni OLED TV'si 8K çözünürlüğe sahip. Çözünürlüğü ile zaten fazlasıyla dikkat çekici olan TV, üstüne üstlük bir de 88 inç gibi devasa bir boyuta sahip.

LG’nin 8K OLED televizyonları, 4K ekranlardan 4 kat yüksek piksel yoğunluğuna sahip

Güney Koreli teknoloji devi, yeni OLED TV’nin, piksel yoğunluğu çoğu 4K ekrandan 4 kat daha yüksek olması nedeniyle daha keskin bir görüntü sunacağını söylüyor. 8K televizyonun bu piksekl yoğunluğu televizyonun fahiş seviyelerde bir fiyata da sahip olmasına da neden oluyor. Yine de şu anda kayda değer bir 8K içerik kütüphanesi bulunmadığından bu keskinliğin kısa vadede ne işe yarayacağını kestirmek zor.

LG 88 inç 8K OLED televizyonların tasarımı

Görüntü kalitesinin yanında LG’nin 8K televizyonlarının tasarımı da oldukça etkileyici görünüyor. Çok ince bir formla gelen 8K televizyonlar duvara monte edildiğinde tablo görüntüsü verecek kadar ince bir tasarıma sahip durumda. 8K televizyonlar aynı zamanda Sanatsal Heykel Tasarım ismi verilen bir standla beraber geliyor.

Amiral gemisi televizyonlar sınıfında yer alacak LG’nin 8K televizyonları daha iyi bir ses deneyimi sunmak için 60W hoparlörlerle kullanıcıların karşısına çıkacak. 8K televizyonlar aynı zamanda LG ThinQ sesli asistanı da destekliyor.

LG 88 inç 8K OLED TV modeli, 120 fps’ye kadar 8K çıkışa izin veren HDMI 2.1 girişlerinin yanında Gen 3 AI işlemci teknolojisine sahip. Televizyonun özel işlemcisi, genel gürültüyü azaltmakla beraber görüntü kalitesinin de artılmasını sağlıyor.

LG’nin 88 inç OLED televizyonu, sunduğu görüntü kalitesi ve boyutları ile televizyon teknolojisini başka bir boyuta taşımakla beraber fiyatı ile de dudak uçuklatıyor. LG’nin 88 inç 8K OLED TV’si 34.676 dolar (yaklaşık 245 bin lira), 77 inç 8K OLED TV’si ise 23.430 dolar (yaklaşık 173 bin lira) fiyatla haziran ayında piyasada olacak.