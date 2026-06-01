Microsoft'un Şimdiye Kadarki En Güçlü Laptop'u Surface Laptop Ultra Duyuruldu!

Microsoft, şimdiye kadarki en güçlü laptop'u olarak nitelendirdiği NVIDIA RTX Spark'tan güç alan Surface Laptop Ultra'yı duyurdu.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Microsoft, yazılıma ek olarak kendi bilgisayarlarıyla da öne çıkmayı başaran bir markaydı. Şimdi ise firma, Surface isimli laptop serisine bir yeni model daha ekledi. Bu cihaz, Surface Laptop Ultra olarak karşımıza çıkıyor.

Microsoft, NVIDIA ile birlikte Surface Laptop Ultra’yı duyurdu. Cihaz, Arm tabanlı NVIDIA’nın yeni süper çipi “RTX Spark”tan güç almayı başarıyor. Henüz tüm detayları belli değil ancak paylaşılan bilgiler bile çok iddialı olacağını göstermeye yeterli. Öyle ki firmanın söylediğine göre şimdiye kadarki en güçlü Surface olarak kayıtlara geçecek.

Microsoft Surface Laptop Ultra neler sunuyor?

Surface Laptop Ultra modeli 15 inç boyutunda bir dizüstü bilgisayar olarak karşımıza çıkacak. Cihaz, RTX Spark isimli NVIDIA’nın süper çipinden güç alıyor. Çipte 20 CPU çekirdeği, 6.144 GPU çekirdeği ve 128 GB bellek var. Ancak cihaz, 16 GB’a kadar düşen bellek seçenekleriyle de satılacakmış. RTX Spark’ın farklı bütçelere uygun olacak şekilde satılacağı şirket tarafından belirtilmiş.

Cihaz, RTX 5070 seviyesinde ekran kartı performansı sunabilecek. Bunun yanı sıra çip sayesinde 1 petaflop’a ulaşabilen yapay zekâ performansı da göreceğiz. 15 inçlik dokunmatik destekli ve 2000 nit parlaklık sunan HDR destekli bir mini-LED ekrana sahip olduğunu da ekleyelim. Gri ve gümüş renk seçenekleriyle sunulacak laptop, tüm gün batarya ömrüyle gelecek.

Genel anlamda MacBook Pro rakibi olarak nitelendirebileceğimiz yeni Surface Laptop Ultra’nın fiyatı henüz açıklanmadı. Cihazın sonbahar aylarında piyasaya sürüleceği belirtilmiş.

