Bu içeriğimizde tam 10 yıl öncesine dönüyoruz ve o dönemin efsane akıllı telefonlarından LG G3’ün özelliklerini hatırlıyoruz.

2014 yılında piyasaya sürülen LG G3, O dönem için özellikle ekranı ve tasarımıyla dikkat çeken özelliklere sahipti.

LG'nin bir önceki amiral gemisi olan ve kullanıcıların çok sevdiği G2'nin üst versiyonu G3, piyasaya sürüldükten sonra ilk beş ay içinde tam 10 milyon adet satmıştı. Peki G3, bize hangi özellikleri sunuyordu?

LG G3’ün özellikleri:

5.5 inç ekran

13 megapiksel kamera

3000 mAh batarya

İki farklı RAM seçeneği

5 farklı renk seçeneği

5.5 inç ekran

G3’ün en yenilikçi özelliklerinden birinin ekranı olduğundan bahsetmiştik. 5.5 inçlik boyutuyla piyasaya sürülen akıllı telefon, 2560 x 1440 piksellik Quad HD bir ekrana sahipti. Bu ekranda IPS LCD teknolojisi kullanılmıştı.

13 megapiksel kamera

LG G3, 13 megapiksellik bir kamera sunuyordu. Bu kamera telefonun arka bölümünde, üst kısmın tam ortasına konumlandırılmış ve lazer otomatik odaklama ile optik görüntü sabitleyici (OIS) gibi teknolojilerle donatılmıştı. Telefonun ön kamerası ise 2.1 megapikseldi.

3000 mAh batarya

3000 mAh kapasiteli batarya, o dönem için de oldukça yüksek bir kapasiteydi. Bataryanın en önemli avantajlarından biri, kullanıcı tarafından değiştirilebilir olmasıydı. Ayrıca G3, Quick Charge 2.0 desteği sayesinde hızlı şarj olabilme özelliğine de sahipti.

İki farklı RAM seçeneği

LG G3, 2 GB RAM ve 3 GB RAM olmak üzere iki farklı RAM seçeneğiyle piyasaya sürülmüştü. Dahili depolama seçenekleri de yine iki farklı şekilde 16 GB ve 32 GB seçenekleriyle sunulmuştu. G3, depolama kapasitesinin 128 GB'a kadar artırılabilmesine de olanak tanıyordu.

5 farklı renk seçeneği

G3, metalik siyah, beyaz, altın, mor ve bordo olmak üzere tam 5 farklı renk seçeneğiyle satışa sunulmuştu. Bunların arasından özellikle altın rengi epey dikkat çekmişti.

LG G3’ü piyasaya sürülmesinin ardından tam 10 yıl sonra yeniden hatırladık.

Peki siz bu telefonu hiç kullandınız mı?

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