LG, Otomobiller İçin Dünyanın İlk Wi-Fi 6E Modülünü Duyurdu

LG, akıllı cihazların araçlara kablosuz bir şekilde bağlanmasını sağlayan ve veri transfer hızını üç kat artıran otomobiller için dünyanın ilk Wi-Fi 6E modülünü duyurdu. Yeni modül, 2022 yılında ticari kullanıma hazır olacak.

Güney Koreli teknoloji devi LG’nin yan kuruluşlarından biri olan LG Innotek, 2 Mart’ta gerçekleştirmiş olduğu açıklama ile dünyanın ilk otomotiv sektörü için geliştirilmiş Wi-Fi 6E modülünü duyurdu. LG, söz konusu modülün LG Innotek'in Japon şirketlerin hakim olduğu araç iletişim modülleri pazarındaki payını genişletmesini umuyor.

Otomotive özel Wi-Fi 6E modülleri, sürüş bilgileri ve multimedya içeriklerini kontrol eden araç bilgi eğlence sistemleri de dahil olmak üzere araç içi sistemleri akıllı cihazlara bağlayan kablosuz iletişim bileşenleri olarak tanımlanabilir. 6 Ghz bandını kullanan Wi-Fi 6E, yaygın olarak kullanılan Wi-Fi 5’e kıyasla 3 kat daha hızlı veri transferi sağlıyor.

LG Innotek’in yeni Wi-Fi 6E modülü, ses sistemi ve multimedya ekranını kontrol edebilmek adına aracın birden fazla bileşeninde kullanılıyor. Bu sayede yolcular, bilgi eğlence sistemine kablosuz olarak bağlanarak aracın ses sistemi ve ekranını kullanarak müzik dinleyebiliyor, videolar izleyebiliyor ya da oyun oynayabiliyorlar. Daha da önemlisi Wi-Fi 6E modülü, bilgi eğlence sistemi güncellemelerini de daha kolay hale getiriyor.

Yeni nesil sürücü destek teknolojileri ile birlikte otomobiller, konforun ve eğlencenin daha fazla öne çıktığı araçlar haline geldi. Bu da Wi-Fi modülü bileşeni üreticileri arasında yeni bir rekabetin başlamasına yol açtı. LG, yeni nesil Wi-Fi 6E modülü ile bu rekabette ciddi bir avantaj sağlamayı hedefliyor. Yapılan açıklamalara göre Wi-Fi 6E modülü, ticari olarak en erken 2022 yılında kullanılabilecek.