LG'nin Türkiye'deki En Büyük Mağazası, İzmir'de Açılıyor

LG, Türkiye'nin en büyük Brand Shop'unu yarın açacak. İzmir'in yeni alışveriş merkezlerinden Hilltown'da yapılacak olan açılış, LG'nin ThinQ teknolojilerini inceleyebileceğiniz deneyim alanına da sahip.

Güney Kore'nin teknoloji devlerinden LG, uzunca bir süredir Türkiye'de de aktif olarak hizmet veriyor. Şirket Türkiye'de, özellikle de elektrikli ev aletleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Ayrıca çok sayıda da perakende mağazası olan LG, şimdi Türkiye'deki satış ağını genişletmek için yeni bir mağaza daha açıyor. LG, 4 Aralık'ta yapılacak olan açılış etkinliklerine herkesi davet ediyor.

LG'nin yarın açacağı perakende satış mağazasının en dikkat çekici yanı, bu mağazanın LG'nin Türkiye'deki en büyük "Brand Shop"u olacak olması. İzmir'in yeni alışveriş merkezlerinden bir tanesi olan "Hilltown"da açılacak olan mağaza, içerisinde muhteşem bir deneyim alanı bulunduruyor. Böylelikle tüketiciler, LG'nin ThinQ teknolojilerini daha yakından inceleyebilecekler.

Hilltown AVM'de yarın açılacak olan mağazada bulunan LG ThinQ Deneyim Alanı, tüketicilere geleceğin teknolojilerini sunacak. Öyle ki tüketiciler, bu deneyim alanında kapağı açılmadan içerisinde bulunan yiyeecekleri görebilecekleri buzdolaplarını, uzaktan programlanabilen beyaz eşyaları, akıllı televizyonları ve aynı anda birden fazla yıkama yapabilen çamaşır makinelerini inceleyebilecekler.

Güney Koreli teknoloji devi LG'nin İzmir'in Mavişehir bölgesinde bulunan Hilltown AVM'de yarın 10:30'da yapılacak açılışa; LG'nin Türkiye Genel Müdürü, Türkiye Beyaz Eşya Ürün Müdürü, Türkiye Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlama Direktörü gibi isimler de katılacak. Üstelik LG, açılışa katılmak isteyen vatandaşlar için İzmir'in Konak ilçesinde yer alan Swiss Otel önünden servisler de kaldıracak.