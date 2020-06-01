LGS Sınavı Öncesi Alınan Koronavirüs Önlemleri Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, yaptığı yazılı bir açıklama ile 20 Haziran'da düzenlenecek LGS ile ilgili yeni tedbirleri açıkladı. Alınan tedbirler arasında salon görevlilerinin cerrahi eldiven kullanması ve kitapçıkların öğrencilere yeniden verilmesi hakkında önemli detaylar da yer alıyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, Türkiye'deki yaşamı da olumsuz yönde etkiledi. Özellikle de ülkemizdeki öğrenciler, bu eğitim-öğretim yılının neredeyse yarısını okullarından uzakta geçirdiler. Ayrıca milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren LGS, TYT ve AYT gibi sınavlar da salgın nedeniyle ertelendi. Yapılan son açıklamalara göre ise LGS sınavı, 20 Haziran'da gerçekleştirilecek.

İstediği liseye girme hayali olan milyonlarca öğrenciyi etkileyen bu sınav, bu yıl ne yazık ki koronavirüs salgını gölgesinde gerçekleştirilecek. Hal böyle olunca da Milli Eğitim Bakanlığı, salgınla ilgili tedbirler kapsamında LGS sınavını belirli tedbirler alarak gerçekleştirecek. Şimdiyse bakanlık, 19 gün sonra gerçekleştirilecek bu sınav için alınan yeni tedbirleri açıkladı.

LGS sınavında uygulanmasına karar verilen yeni tedbirler

Konuyla ilgili açıklamalar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yazılı olarak ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından Twitter üzerinden yapıldı. Yapılan açıklamalarda alınan tedbirlerden bir tanesinin sınav sırasında görevlilerin cerrahi eldiven kullanmaları olduğu belirtilirken ikinci tedbirin ise sınav kitapçıklarının öğrencilere yeniden dağıtılması şeklinde olduğu belirtildi.

Salon görevlileri, test kitapçıklarını dağıtırken eldiven kullanacak

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında 20 Haziran'da düzenlenecek LGS sınavı ile ilgili alınan yeni tedbirlerden ilkinin salon görevlileri ile ilgili olduğuna değiniliyor. Buna göre salon görevlileri, salondaki öğrencilere kitapçıklarını dağıtırken cerrahi eldiven kullanacaklar. Böylelikle olası bir koronavirüs yayılımının önüne geçilmiş olacak.

Soru kitapçıkları 22 Haziran Pazartesi günü dağıtılacak

Milli Eğitim Bakanlığı'nın koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı bir başka LGS tedbiri ise soru kitapçıklarının öğrencilere yeniden dağıtılması ile ilgili. Normal koşullarda öğrenciler, sınav bittikten 1 saat sonra soru kitapçıklarını alabiliyorlardı. Ancak bu yıl, olası yığılmaları önlemek adına böyle bir uygulamaya yer verilmeyecek. İsteyen öğrenciler, soru kitapçıklarını 22 Haziran Pazartesi günü temin edebilecekler.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salgın sürecini yakından takip ettiklerini ve ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyledi. Bakanlık görevlilerinin sürecin içerisinde olduğunu ifade eden Selçuk, alınması gereken yeni bir tedbirin ortaya çıkması durumunda hemen harekete geçileceğini ifade etti. Milli Eğitim Bakanı Selçuk hem öğrencilerin hem de velilerin süreçle ilgili müsterih olmaları gerektiğini, her şeyin kontrol altında olduğunu ifade etti.