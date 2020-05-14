Facebook'un yapay zekâ yöneticisi Jerome Persati, Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Elon Musk'ın yapay zekâ üzerine yaptığı açıklamaları sert bir şekilde eleştirdi. Musk'ın neden bahsettiği konusunda fikir sahibi olmadığını savunan Persati, şu anda robotlarla insanların aynı zekâ seviyesinin yakınından bile geçmediklerini belirtti.

Tesla ve SpaceX'in kurucusu olan Elon Musk, sosyal medyadaki performansının yanı sıra yapay zekâ ve insanlığın geleceği hakkındaki fikirleri dolayısıyla yapay zekâ topluluğu tarafından ne dediği takip edilen bir isim. Bununla birlikte Musk'ın bazı fikirleri hayli sert eleştirilerle karşılaşıyor. Bunun son örneğini Facebook'un yapay zekâ yöneticisi Jerome Pesenti verdi. Pesenti, CNBC'de yayınlanan ve Elon Musk ile yapay zekâ camiası arasındaki ilişkiyi irdeleyen bir makaleyle ilgili olarak Elon Musk'ın yapay zekâ hakkında konuştuğunda neden bahsettiği konusunda fikrinin olmadığını savundu.

Makinelerin, insanların yapabileceği zihinsel işlemleri yapabileceğini iddia eden Yapay Genel Zekâ (AGI) kavramının 'anlamsız' olduğunu belirten Pesenti, yapay zekâ söz konusu olduğunda bu meseleyle bağlantılı çok sayıda risk olduğuna ancak Musk'ın makinelerde 'adalet' gibi gerçek sorunlar yerine makinelerin insanlığı ele geçirmesi gibi yanlış riskler üzerine odaklandığına dikkat çekiyor.

Pesenti, Musk eleştirisinde yalnız değil:

Öte yandan Facebook'un yapay zekâ yöneticisi Pesenti, Musk'ın yapay zekâ konusundaki fikirlerine yönelik eleştirilerde yalnız değil. 2017 yılında Musk, yapay zekânın 3. Dünya Savaşı'na neden olabileceğini iddia etmiş ve yapay zekâ destekli katil robotların yarattığı tehlikenin altını çizmişti. Yapay zekânın Kuzey Kore'den daha tehlikeli olduğunu ileri süren Musk'a cevap Bill Gates'ten gelmiş ve Microsoft'un kurucusu, insanların bu konuda panik yapmaması gerektiğini söylemişti.

Aynı sene Facebook'un yaratıcısı Mark Zuckerberg de Musk'ın 'kıyamet günü senaryosu' tahminlerinin 'bir hayli sorumsuzca' olduğunu belirtmişti. Musk, Zuckerberg'e yanıt vererek Facebook'un kurucusunun yapay zekâ hakkındaki kavrayışının 'sınırlı' olduğuna hükmetmişti. Yine Facebook'un baş yapay zekâ uzmanı Yann LeCun, yapay zekâ yönetmeliği isteyen Elon Musk'ı 'deli' olarak nitelendirmişti. Eski Google CEO'su Eric Schmidt ise yapay zekâ konusunda "Elon tamamen yanlış" diyerek Musk'ın yapay zekânın insanı daha akıllı yaptığını anlayamadığını söylemişti.

Geçen yıl Elon Musk, kendi nöroteknoloji şirketi Neuralink'in otizmi tedavi edebileceğini savunmuştu. CNBC'de yayınlanan makalede yapay zekâ camiasının da Musk'ın yapay zekâ hakkında ürettiği fikirleri ciddiye almakta zorlandığına dikkat çekiliyor.