LinkedIn platformunda yaşanan kullanıcı sayısı sorununun düzeltildiği açıklandı.

Profesyonellerin sosyal medya platformu LinkedIn'de salı gününden bu yana kullanıcıların dikkatini çeken bir sorun yaşanıyordu. Hesapların takipçi sayıları hızla azalıyordu. Hatta takipçi sayısındaki bu düşüş anlık olarak yüzlerle ifade ediliyordu. Pek çok kişi bu durumun gerekçesinin sahte ve inaktif hesapların kaldırılması olduğunu düşünmüştü.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapılmadan önce, firmanın aldığı karar doğrultusunda sahte, inaktif ve kopya hesapları sildiği iddia ediliyordu. Hatta bazı kişiler, LinkedIn'de hesapların silinmesini nasıl "engelleyebileceklerini" ifade eden paylaşımlarda da bulunmuştu. Konuyla ilgili LinkedIn'den açıklama geldi.

Takipçi sayısı sorunu çözüldü

LinkedIn'den yapılan açıklamada, "Bazı üyelerimiz bağlantı ve takipçi sayılarında bir değişiklik görmüş olabilir. Ekibimiz hızlıca konuyu inceledi. Şimdi sorunun çözüldüğünü bildirmekten mutluluk duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı. Şirket, durum sayfasındaki değişikliklere göre sorunu salı günü çözüldü olarak işaretledi. Bu da takipçi sayılarında bir hatadan kaynaklı sorun olduğunu gösteriyor.

Zaman zaman sosyal medya platformları artık aktif olmayan ya da bot hesapları temizleme yoluna gidiyor. Bu konuda akıllara elbette ki ilk olarak X geliyor ancak diğer sosyal medya platformları da zaman zaman benzer hamleler gerçekleştiriyor.

Öte yandan LinkedIn, yapısı gereği sektörel olarak algılanan önem ve itibarın da bir göstergesi olarak kabul ediyor. Bu nedenle de takipçi sayısındaki bir düşüş, özellikle yeteneklerini ya da işlerini pazarlamak, müşteri bulmak için platforma güvenenler için büyük bir sorun oluşturma potansiyeli taşıyor.