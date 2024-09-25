LinkedIn'in ülkemizde son üç yıldır düzenli olarak hazırladığı en iyi Türk startup şirketleri listesi bu yıl da yeniden bizlerle.

Dünyanın en çok kullanılan profesyonel iş ağı ve sosyal paylaşım platformu olan LinkedIn, Türkiye'de bu yıl üçüncüsünü hazırladığı "LinkedIn En İyi Startup'lar 2024" listesini açıkladı.

LinkedIn'in son dönemde yükselişte olduğunu tespit ettiği 10 şirkete yer verdiği listede, hızla büyüyerek yatırımcıların ve iş arayanların dikkatini çekmekle kalmayıp aynı zamanda sektörlerinin geleceğini şekillendiren şirketler yer alıyor.

Liste, LinkedIn tarafından 'çalışan sayısı artışı, iş arayanların ilgisi, şirketin ve çalışanlarının etkileşimi' olmak üzere dört temel alana bağlı kalarak LinkedIn verileri doğrultusunda oluşturuldu.

Codeway

Yapay zekâya dayalı uygulamalar geliştiren Codeway, Chat & Ask AI, CleanUp ve Wonder adlı mobil uygulamalarıyla tanınıyor.

Tam Zamanlı Çalışan Sayısı : 211

: 211 Merkez Ofis : İstanbul

: İstanbul Kuruluş Yılı : 2020

: 2020 En Yaygın Yetenekler : Makine Öğrenimi, Unity, Mobil Uygulamalar

: Makine Öğrenimi, Unity, Mobil Uygulamalar Öne Çıkan İş Unvanları : Yazılım Mühendisi, Artist, Marketing Specialist

: Yazılım Mühendisi, Artist, Marketing Specialist Sunulan Hizmetler: Mühendislik, Sanat ve Tasarım, Pazarlama

Dream Games

Teknoloji ve yaratıcılığı birleştirmeyi amaçlayan bir oyun geliştirme şirketi olan Dream Games, Royal Match adlı mobil oyunu ile tanınıyor.

Tam Zamanlı Çalışan Sayısı : 234

: 234 Merkez Ofis : İstanbul

: İstanbul Kuruluş Yılı : 2019

: 2019 En Yaygın Yetenekler : Unity, Oyun Tasarımı, Mobil Oyunlar

: Unity, Oyun Tasarımı, Mobil Oyunlar Öne Çıkan İş Unvanları : Yazılım Mühendisi, Bilgisayar Animasyon Uzmanı, 3D Sanatçısı

: Yazılım Mühendisi, Bilgisayar Animasyon Uzmanı, 3D Sanatçısı Sunulan Hizmetler: Sanat ve Tasarım, Mühendislik, Satış

TAAC Havacılık Teknolojileri

TAAC Havacılık Teknolojileri, havacılık ve uzay endüstrisine yönelik uçuş kontrol sistemleri, iniş takımları ve test sistemleri alanında faaliyet gösteriyor.

Tam Zamanlı Çalışan Sayısı : 220

: 220 Merkez Ofis : İstanbul

: İstanbul Kuruluş Yılı : 2019

: 2019 En Yaygın Yetenekler : Bilgisayarlı Akışkan Dinamikleri (CFD), Yapısal Analiz, CATIA (Eş Güdümlü Üç Boyutlu Etkileşimli Uygulama)

: Bilgisayarlı Akışkan Dinamikleri (CFD), Yapısal Analiz, CATIA (Eş Güdümlü Üç Boyutlu Etkileşimli Uygulama) Öne Çıkan İş Unvanları : Mekanik Tasarım Mühendisi, Sistem Mühendisi, Tasarım Mühendisi

: Mekanik Tasarım Mühendisi, Sistem Mühendisi, Tasarım Mühendisi Sunulan Hizmetler: Mühendislik, Bilgi Teknolojisi, Kalite Güvencesi

Aposto

Dijital medya ve içerik alanında uzmanlaşan Aposto, okuyucularına güncel olaylar hakkında kapsamlı bilgi ve farklı bakış açıları sunmayı amaçlıyor.

Tam Zamanlı Çalışan Sayısı : 35

: 35 Merkez Ofis : İstanbul

: İstanbul Kuruluş Yılı : 2020

: 2020 En Yaygın Yetenekler : Düzenleme, Çeviri, Fotoğrafçılık

: Düzenleme, Çeviri, Fotoğrafçılık Öne Çıkan İş Unvanları : Editör, Back End Developer, Haber Editörü

: Editör, Back End Developer, Haber Editörü Sunulan Hizmetler: Medya ve İletişim, Mühendislik, Sanat ve Tasarım

Plan-S Satellite and Space Technologies

Uydu ve uzay teknolojileri alanında çözümler sunan Plan-S Satellite and Space Technologies, veri toplama, iletişim ve gözlem gibi çeşitli uygulamalar için özelleştirilmiş çözümler sunuyor.

Tam Zamanlı Çalışan Sayısı : 120

: 120 Merkez Ofis : Ankara

: Ankara Kuruluş Yılı : 2021

: 2021 En Yaygın Yetenekler : Dijital Sinyal İşleme, Matlab, Entegre Sistemler

: Dijital Sinyal İşleme, Matlab, Entegre Sistemler Öne Çıkan İş Unvanları : Yazılım Mühendisi, Sistem Mühendisi, Tasarım Mühendisi

: Yazılım Mühendisi, Sistem Mühendisi, Tasarım Mühendisi Sunulan Hizmetler: Mühendislik, Bilgi Teknolojisi, Sanat ve Tasarım

Tomtaş Havacılık ve Teknoloji

Tomtaş Havacılık, sivil ve askerî hava araçları için kapsamlı bakım çözümleri sunarak, uçuş güvenliğini ve performansını artırmaya yönelik hizmetler sağlamayı hedefliyor.

Tam Zamanlı Çalışan Sayısı : 60

: 60 Merkez Ofis : Kayseri

: Kayseri Kuruluş Yılı : 2023

: 2023 En Yaygın Yetenekler : AutoCAD, Proje Yönetimi, Microsoft Office

: AutoCAD, Proje Yönetimi, Microsoft Office Öne Çıkan İş Unvanları : CNC Makine Uzmanı, Bilgisayar Destekli Tasarım Uzmanı

: CNC Makine Uzmanı, Bilgisayar Destekli Tasarım Uzmanı Sunulan Hizmetler: Operasyon, Mühendislik, Kalite Kontrolü

Patika.dev

Patika.dev, teknoloji ve yazılım alanında eğitim ve kariyer geliştirme fırsatları sunuyor.

Tam Zamanlı Çalışan Sayısı : 41

: 41 Merkez Ofis : İstanbul

: İstanbul Kuruluş Yılı : 2021

: 2021 En Yaygın Yetenekler : Blok Zinciri, JavaScript, CSS

: Blok Zinciri, JavaScript, CSS Öne Çıkan İş Unvanları : Java Danışmanı, Yazılım Mühendisi, Full Stack Engineer

: Java Danışmanı, Yazılım Mühendisi, Full Stack Engineer Sunulan Hizmetler: Mühendislik, Bilgi Teknolojisi, Toplum ve Sosyal Hizmetler

Mukellef.co

İşletmelere ve bireylere yönelik bir vergi yönetim platformu sunan Mukellef.co, şirket kurulumu, vergi beyannameleri ve muhasebe işlemleri konusunda araçlar sağlıyor.

Tam Zamanlı Çalışan Sayısı : 70

: 70 Merkez Ofis : İstanbul

: İstanbul Kuruluş Yılı : 2019

: 2019 En Yaygın Yetenekler : Çeviri, Sosyal Medya, Dijital Pazarlama

: Çeviri, Sosyal Medya, Dijital Pazarlama Öne Çıkan İş Unvanları : Satış Uzmanı, Yazılım Mühendisi, Müşteri Operasyonları Uzmanı

: Satış Uzmanı, Yazılım Mühendisi, Müşteri Operasyonları Uzmanı Sunulan Hizmetler: Satış, Operasyon, İş Geliştirme

TİTRA

TİTRA, özellikle endüstriyel otomasyon ve veri analitiği alanlarında uzmanlaşarak insansız sistemler, akıllı şehirler, yapay zekâ ve siber güvenlik gibi konularda teknolojik altyapılar sunuyor.

Tam Zamanlı Çalışan Sayısı : 117

: 117 Merkez Ofis : Ankara

: Ankara Kuruluş Yılı : 2020

: 2020 En Yaygın Yetenekler : CATIA (Eş Güdümlü Üç Boyutlu Etkileşimli Uygulama), Matlab, ANSYS

: CATIA (Eş Güdümlü Üç Boyutlu Etkileşimli Uygulama), Matlab, ANSYS Öne Çıkan İş Unvanları : Yazılım Mühendisi, Mekanik Tasarım Mühendisi, İş Analisti

: Yazılım Mühendisi, Mekanik Tasarım Mühendisi, İş Analisti Sunulan Hizmetler: Mühendislik, Operasyon, Bilgi Teknolojisi

HubX

HubX, birçok şirket içi stüdyo ile birlikte çalışarak mobil uygulamalar geliştiriyor ve büyütüyor.

Tam Zamanlı Çalışan Sayısı : 119

: 119 Merkez Ofis : İzmir

: İzmir Kuruluş Yılı : 2022

: 2022 En Yaygın Yetenekler : Android Geliştirme, Mobil Uygulamalar, Unity

: Android Geliştirme, Mobil Uygulamalar, Unity Öne Çıkan İş Unvanları : Mobil Uygulama Geliştirici, Marketing Specialist, Sanatçı

: Mobil Uygulama Geliştirici, Marketing Specialist, Sanatçı Sunulan Hizmetler: Mühendislik, Sanat ve Tasarım, Pazarlama

Peki siz LinkedIn'e göre bu yıl yükselişte olan şirketler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.