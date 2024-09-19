LinkedIn, kullanıcı verilerini izinsiz yapay zekâ eğitiminde kullanmakla suçlanıyor. Gizlilik politikaları güncellenmeden veriler toplandı.

Dünyanın önde gelen profesyonel ağlarından biri olan LinkedIn, kullanıcı verilerini izinsiz olarak yapay zekâ eğitiminde kullanmakla suçlanıyor. Kullanıcılar, LinkedIn'in bu adımını fark etmeden önce, sosyal ağ platformunun gizlilik politikalarını güncellemeden bu verileri topladığını iddia ediyor.

LinkedIn, kullanıcı verilerini yapay zekâ modellerini eğitmek için kullanmadan önce yeni bir gizlilik ayarı ve devre dışı bırakma formu sundu. LinkedIn, bu değişiklikleri yansıtan güncellenmiş bir gizlilik politikası yayınladı. Yeni gizlilik politikası şu ifadeleri içeriyor: “Kişisel verilerinizi ürün ve hizmetleri iyileştirmek, yapay zekâ (AI) modellerini geliştirmek ve eğitmek, hizmetlerimizi kişiselleştirmek ve iç görüler elde etmek için kullanabiliriz."

Kişisel verilerin yapay zekâ eğitiminde kullanılması engellenebilir

LinkedIn, yapay zekâ asistanı gibi özellikler için kullanıcı verilerini kullanırken, bu durumu gizlilik politikalarında açıkça belirtmedi. Kullanıcılar, hesap ayarlarında “Üretken Yapay Zekâ İyileştirmesi için Veriler” seçeneğini devre dışı bırakabilirler. Ancak bu daha önce gerçekleşen veri kullanımını etkilemez. Bu adım LinkedIn ve bağlı kuruluşlarının kişisel verilerinizi ileriye dönük yapay zeka modelleri için kullanmamasını sağlar. Verilerin yapay zekâ eğitiminde kullanılmasını engellemek için ayrıca LinkedIn Veri İşleme İtiraz Formu'nu doldurulması gerekir.

LinkedIn'in bu adımı kullanıcıların tepkisini çekmiş durumda.Gizlilik politikalarının güncellenmesi ve kullanıcıların bu konuda bilgilendirilmesi, sosyal ağ platformunun geleceği için kritik önem taşıyor. Kullanıcıların, verilerinin nasıl kullanıldığını tam olarak anlamaları ve buna göre gerekli önlemleri almaları gerekiyor. Bu süreçte LinkedIn'in kullanıcı güvenini yeniden kazanması için şeffaf ve açık bir iletişim sağlaması bekleniyor.