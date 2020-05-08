Alpine Linux tabanlı ücretsiz ve açık kaynaklı bir işletim sistemi olan PostmarketOS, artık 200’den fazla mobil cihazı destekliyor. PostmarketOS ilk kez, 6 Mayıs 2017'de GitLab'da yayınlanan kaynak kodu ile kullanıcılara sunulmuştu.

Tuxphone'dan gelen yeni bilgilere göre Alpine Linux tabanlı açık kaynaklı bir işletim sistemi olan PostmarketOS, telefonlar ve tabletler de dahil olmak üzere 200’den fazla mobil cihazda sorunsuz çalışıyor. Bu, Linux dünyası için kayda değer bir başarı.

2017'deki başlangıcından bu yana, her yıl cihaz sayısında sürekli büyüme gösteren PostmarketOS, sadece üç yıl içinde 200 cihaz desteğini geçerek çok önemli bir kilometre taşına ulaştı. Öte yandan Ubuntu Touch, Sailfish OS ve Plasma mobile gibi diğer Linux tabanlı mobil işletim sistemleri de oldukça başarılı ancak şu an için PostmarketOS kadar geniş bir kitleye hitap edemiyorlar.

Linux tabanlı PostmarketOS, hem telefonlar hem de tabletlerde çalışıyor

Rakamlara bakarsak, Ubuntu Touch şu anda 23 cihazı destekliyor. Sailfish ise Sony Xperia 10 ve Gemini PDA gibi çok az sayıda cihazda kullanılabiliyor. PostmarketOS'un yüksek popülaritesinin altında, kullanıcıların Linux’u doğrudan cihazlarına kolayca taşımasına yardımcı olan basit kurulum yöntemleri yatıyor. Ayrıca Plazma Mobil, MATE, GNOME, Xfce ve Phosh gibi bir kullanıcı arabirimlerini çalıştırma özgürlüğünü de sunuyor.

Yakın zaman önce bir kullanıcının iPhone 7'ye PostmarketOS yüklemeyi başardığına şahit olmuştuk. Bu sadece birkaç yıl önce, Apple'ın etrafı yüksek duvarlarla sarılı yazılım bahçesi göz önüne alındığında tamamen imkansız kabul edilen bir şeydi, ancak şimdi iPhone 7 sahibi herkes, project-insanity.org adresinde geliştirici tarafından paylaşılan talimatları izleyerek cihazlarına PostmarketOS yükleyebilir.

Elbette, PostmarketOS'un Android ve iOS'a iddialı bir alternatif olabilmesi pek kolay değil, ancak PostmarketOS gibi projelerin artması mobil işletim sistemi dünyasının yeni bir oyuncu daha kazanmasını sağlayabilir. PostmarketOS'un desteklediği cihazların listesine buradan ulaşabilirsiniz.