Apple, WWDC 2026’da Liquid Glass tasarım dili için dikkat çeken yenilikler açıkladı. Şirket, kullanıcıların uzun süredir dile getirdiği şeffaflık ve okunabilirlik eleştirilerine yeni bir ayar, güncellenen kenar çubukları ve elden geçirilen ikonlarla yanıt verdi.

Apple’ın geçen yıl tanıttığı Liquid Glass tasarım dili, ilk günden bu yana teknoloji dünyasının en çok konuşulan konularından biri oldu. Kimileri bu cam benzeri görünümü oldukça modern bulurken kimileri de özellikle okunabilirlik tarafında bazı sorunlar yaşandığını söylüyordu. Şirket, WWDC 2026’da bu tartışmalara doğrudan dokunan yeni adımlarını duyurdu.

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Yeni açıklamalara baktığımızda Apple’ın Liquid Glass’tan vazgeçmek gibi bir niyeti olmadığını görüyoruz. Ancak şirket, kullanıcıların geri bildirimlerini de görmezden gelmemiş. Tam tersine, tasarımın temel yapısında bazı değişikliklere giderek hem görselliği korumak hem de günlük kullanımda daha rahat bir deneyim sunmak istiyor.

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Şeffaflığı Artık Siz Belirleyeceksiniz

Apple’ın duyurduğu en önemli yenilik, Liquid Glass için eklenen yeni şeffaflık kaydırıcısı oldu. Bu ayar sayesinde kullanıcılar, arayüzün ne kadar cam gibi görüneceğini kendileri belirleyebilecek. İsteyenler daha opak ve klasik bir görünüm tercih edebilecek, isteyenler ise Liquid Glass’ın saydam yapısını daha belirgin şekilde kullanabilecek.

Bu hamle, özellikle “arayüz güzel ama bazen okumak zorlaşıyor” diyen kullanıcılar için oldukça önemli. Çünkü Liquid Glass’ın en çok eleştirilen tarafı, bazı ekranlarda fazla şeffaf görünmesi ve arka plandaki öğelerin dikkati dağıtmasıydı. Yeni ayarla birlikte Apple, tasarımı tek bir zorunlu görünüm olmaktan çıkarıp daha kişisel hâle getiriyor.

Kenar Çubukları da Daha Kullanışlı Hâle Geliyor

Apple’ın üzerinde durduğu bir diğer alan ise kenar çubukları oldu. Yeni sistemde bu bölümler pencerenin en dış kenarına kadar genişleyecek. Ayrıca Liquid Glass’a ait kırılma efektleri kenar çubuğunda aniden kesilmek yerine arka planda devam edecek. Bu da arayüzün daha bütünlüklü ve doğal görünmesini sağlayacak.

Kenar çubuğu ikonlarında da küçük ama önemli bir değişiklik var. Apple, bu ikonların artık renklerini koruyacağını açıkladı. İlk bakışta basit bir detay gibi görünse de bu değişiklik, uygulamalar ve menüler arasında gezinirken öğeleri daha hızlı ayırt etmeyi sağlayabilir. Yani değişiklik sadece görsel değil, kullanım tarafında da anlamlı.

Apple İkonları da Liquid Glass’a Göre Yeniliyor

Apple, Liquid Glass tasarımını sadece menülerde ve pencerelerde bırakmayacak gibi görünüyor. Şirket, geçen yıl birinci parti uygulama ikonlarını daha tutarlı bir görünüme kavuşturmuştu. Şimdi ise bu ikonların içine daha fazla Liquid Glass katmanı eklenerek derinlik hissinin artırılması hedefleniyor.

Bu yeniliklerle birlikte Apple’ın aslında net bir mesaj verdiğini söyleyebiliriz: Liquid Glass kalıcı olacak. Ancak şirket, tasarımı ilk hâliyle bırakmak yerine kullanıcıların eleştirilerine göre şekillendirecek. Şeffaflık ayarı, renkli ikonlar ve yenilenen kenar çubukları da bu yaklaşımın ilk somut örnekleri arasında yer alıyor.