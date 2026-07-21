X'in yenilenen Android uygulaması resmen yayımlandı. Artık iOS sürüm ile benzer seviyede olacak.

Elon Musk yönetimindeki popüler sosyal medya uygulaması X’in Android versiyonu, bir süredir iOS versiyonun çok gerisinde kalmıştı ve onun kadar iyi bir deneyim sunamıyordu. Bu nedenle de neredeyse 1 yıl önce şirket, Android uygulamasında büyük değişiklikler yapacağını duyurmuştu.

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O gün geldi çattı. X’in aylardır beklenen yenilenmiş Android uygulaması nihayet bu hafta itibarıyla kullanıcılarla buluştu. Yeni sürümün şirket tarihindeki en büyük projelerden biri olduğu vurgulandı.

X’in yeni Android uygulaması neler sunuyor?

Mevcut uygulamanın üzerine yama yapmak yerine tamamen sıfırdan inşa edildiğini belirten X, yeni sürümün çok daha hızlı, akıcı ve kararlı çalıştığını söylüyor. Yükleme, kaydırma, bildirimler ve çok daha fazlasında iyileştirmeler yapıldı. Her ne kadar sıfırdan yeni bir uygulama yayınlanmış olsa da geliştirme sürecinin tamamlandığı söylenemez. X yöneticisi Nikita Bier, eski Android cihazlarda performansın daha da artırılması ve X’in canlı ses özelliği olan Spaces desteğinin eklenmesi gibi konular üzerinde çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Bunun yanı sıra yeni video editörü, video ile yanıt verme (react-with-video), cashtags (hisse senedi etiketleri) ve özel akışlar (custom timelines) gibi pek çok yeniliğin de yakında Android ekosistemine geleceği duyuruldu. Mevcut Android kullanıcıları, güncellemeyi doğrudan Google Play Store üzerinden edinebiliyor.

Geçtiğimiz yıl Android tarafında yaşanan sıkıntılar kullanıcılar için oldukça can sıkıcı bir boyuttaydı. Öyle ki bir noktada bağlantılara tıklandığında gönderilerin dahi yüklenemediği ciddi teknik aksaklıklar yaşanmıştı. Yeni sürümle birlikte yükleme hızları, akış kaydırma performansı ve bildirim sistemlerinde köklü iyileştirmeler hedeflendi ve iOS versiyona benzer bir deneyim sunulmaya başladı.