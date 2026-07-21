Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

X'in Android Uygulaması Baştan Aşağı Yenilendi: İşte Yenilikler

Webtekno'yu Google'a ekleyin

X'in yenilenen Android uygulaması resmen yayımlandı. Artık iOS sürüm ile benzer seviyede olacak.

X'in Android Uygulaması Baştan Aşağı Yenilendi: İşte Yenilikler
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Elon Musk yönetimindeki popüler sosyal medya uygulaması X’in Android versiyonu, bir süredir iOS versiyonun çok gerisinde kalmıştı ve onun kadar iyi bir deneyim sunamıyordu. Bu nedenle de neredeyse 1 yıl önce şirket, Android uygulamasında büyük değişiklikler yapacağını duyurmuştu.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

O gün geldi çattı. X’in aylardır beklenen yenilenmiş Android uygulaması nihayet bu hafta itibarıyla kullanıcılarla buluştu. Yeni sürümün şirket tarihindeki en büyük projelerden biri olduğu vurgulandı.

X’in yeni Android uygulaması neler sunuyor?

Mevcut uygulamanın üzerine yama yapmak yerine tamamen sıfırdan inşa edildiğini belirten X, yeni sürümün çok daha hızlı, akıcı ve kararlı çalıştığını söylüyor. Yükleme, kaydırma, bildirimler ve çok daha fazlasında iyileştirmeler yapıldı. Her ne kadar sıfırdan yeni bir uygulama yayınlanmış olsa da geliştirme sürecinin tamamlandığı söylenemez. X yöneticisi Nikita Bier, eski Android cihazlarda performansın daha da artırılması ve X’in canlı ses özelliği olan Spaces desteğinin eklenmesi gibi konular üzerinde çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Bunun yanı sıra yeni video editörü, video ile yanıt verme (react-with-video), cashtags (hisse senedi etiketleri) ve özel akışlar (custom timelines) gibi pek çok yeniliğin de yakında Android ekosistemine geleceği duyuruldu. Mevcut Android kullanıcıları, güncellemeyi doğrudan Google Play Store üzerinden edinebiliyor.

Geçtiğimiz yıl Android tarafında yaşanan sıkıntılar kullanıcılar için oldukça can sıkıcı bir boyuttaydı. Öyle ki bir noktada bağlantılara tıklandığında gönderilerin dahi yüklenemediği ciddi teknik aksaklıklar yaşanmıştı. Yeni sürümle birlikte yükleme hızları, akış kaydırma performansı ve bildirim sistemlerinde köklü iyileştirmeler hedeflendi ve iOS versiyona benzer bir deneyim sunulmaya başladı.

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Otokoç'ta sana özel sıfır araç finansman teklifleri için formu doldur!

Uygulama / Yazılım Kategorisinde En Çok Okunanlar

2026 FIFA Dünya Kupası'nı Ücretsiz 4K Kalitede İzleyebileceğiniz Uygulamalar

2026 FIFA Dünya Kupası'nı Ücretsiz 4K Kalitede İzleyebileceğiniz Uygulamalar

Spotify'ın Türkiye'ye Özel "Yazlıkçılık 101" Deneyimi Başladı: Siz Hangi Yaz Karakterisiniz?

Spotify'ın Türkiye'ye Özel "Yazlıkçılık 101" Deneyimi Başladı: Siz Hangi Yaz Karakterisiniz?

Windows 10 Home ve Pro Farkı Ne? Hangisi Daha Mantıklı?

Windows 10 Home ve Pro Farkı Ne? Hangisi Daha Mantıklı?

Android Kullanıcılarına Müjde: Google Chrome'un iOS'ta Bulunan Özelliği Sonunda Android'e de Geldi!

Android Kullanıcılarına Müjde: Google Chrome'un iOS'ta Bulunan Özelliği Sonunda Android'e de Geldi!

Apple Music ve iCloud+ Fiyatlarına Büyük Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar

Apple Music ve iCloud+ Fiyatlarına Büyük Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar

Onlyfans Nedir? Nasıl Üye Olunur? Ücretli mi?

Onlyfans Nedir? Nasıl Üye Olunur? Ücretli mi?

Okulda ve Ofiste de Her Kapıyı Açmak İsteyenlere: En İyi Ücretsiz VPN Uygulamaları

Okulda ve Ofiste de Her Kapıyı Açmak İsteyenlere: En İyi Ücretsiz VPN Uygulamaları

X (Twitter)

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Togg ÖTV'siz Araba Fiyatları Ne Kadar? 2026 Güncel ÖTV'siz Fiyatlar

Togg ÖTV'siz Araba Fiyatları Ne Kadar? 2026 Güncel ÖTV'siz Fiyatlar

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Saat Gibi Çalışan Benzinli Motorlar

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Saat Gibi Çalışan Benzinli Motorlar

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Tıkır Tıkır Çalışan Sorunsuz Dizel Motorlar

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Tıkır Tıkır Çalışan Sorunsuz Dizel Motorlar

Tesla'dan Şaşırtan Hamle: Motorsuz ve Pedalsız İlk "Tesla Bisikleti" Satışa Sunuldu!

Tesla'dan Şaşırtan Hamle: Motorsuz ve Pedalsız İlk "Tesla Bisikleti" Satışa Sunuldu!

Tek Şarjla 45 Gün Dayanabilen Tuşlu Telefon Nokia 300 4G Power Bank Tanıtıldı

Tek Şarjla 45 Gün Dayanabilen Tuşlu Telefon Nokia 300 4G Power Bank Tanıtıldı

Toyota Kapılarını Açtı: Yeni Nesil Corolla İşte Böyle Olacak!

Toyota Kapılarını Açtı: Yeni Nesil Corolla İşte Böyle Olacak!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com