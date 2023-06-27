Günümüzde her alanda kullanılan lityum iyon bataryaların mucidi John Goodenough hayatını kaybetti.

Günümüzde neredeyse her elektronik cihazda bulunan lityum iyon bataryaların ardındaki en büyük akıl olan John Bannister Goodenough, hayatını kaybetti. Goodenough’ın ölümü, görev yaptığı Teksas Üniversitesi tarafından duyuruldu.

25 Temmuz 1922’de doğan Goodenough, 101. yaşından gün alamadan bir süredir bulunuğu Austin’deki yardımlı yaşam tesisinde gözlerini yumdu.

John Goodenough'ın adını dünyaya duyuran başarısı:

Goodenough, 2019 yılında Nobel Kimya Ödülü’nü kazanmadan önce akademik dünya dışında pek de bilinen bir isim değildi. Fakat günümüz aletlerinin pek çoğu, Goodenough'un arkasında olduğu icatları ve çalışmaları sayesinde mümkün oldu.

Goodenough, 1980’de Oxford Üniversitesi’nde bugünün telefonlarına, bilgisayarlarına ve hatta elektrikli araçlarına güç veren lityum iyon bataryayı üretti. Tabii bu icadı, yıllar boyunca bilim dünyasında yapılan diğer çalışmalarla birlikte günümüz bataryalarına kadar evrildi.

Üstelik Goodenough, lityum iyon bataryaların somut temelini atan ilk kişi olsa da bundan bir gelir elde etmedi. Sadece bir bilim insanı ve profesör olarak maaş almakla yetindi. Tüm haklarını kullanıma açtı, patentlerini iş arkadaşlarıyla paylaştı.

Son yıllarındaysa rüzgar, güneş ve nükleer enerjiyi depolayıp taşıyabilecek ve sınırsız seyahat ve dakikalar içinde şarj etme gibi imkânları hayatımıza sokacak bir “süper batarya” üzerinde çalışıyordu.

Lityum iyon bataryalardan önce tüm dünyada özellikle çinko-karbon bataryalar ve nikel kadmiyum bataryalar yaygındı. Lityum iyon bataryalar, daha hızlı şarj, daha düşük ağırlık, daha kolay bakım ve daha düşük maliyetlere olanak tanıdı.