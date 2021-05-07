İnternette standart içerik platformlarında karşınıza çıkması mümkün olmayan her türden +18 videonun yer aldığı bir platform olan LiveLeak, 15 yıllık geçmişinin ardından internete veda etti. Durumun gerekçesi ise net bir şekilde açıklanmadı.

İnternet kullanımı yaygınlaştıkça ve denetimler arttıkça özellikle şiddet, intihar, cinsellik gibi durumlar içeren videolar pek çok platformdan bir bir kaldırılmaya başlandı. Artık bu türden içerikler için internet kullanıcıları deep web'i ziyaret ediyor ya da kimileri VPN kullanarak bu platformlara erişim sağlıyor.

Uzun yıllardır dileyen herkesin kolaylıkla +18 içeriklere ulaşabildiği bir platform olan LiveLeak'te ise durum oldukça farklıydı. Genellikle YouTube gibi video platformlarında alışık olduğumuz içerik kısıtlamalarının hiçbirine yer vermeyen LiveLeak'te bir cinayet anına, bir intihara ya da her türden şiddet görüntülerine ve pornoya ulaşmak son derece basitti. Geçmiş zaman ile anıyoruz çünkü LiveLeak, 15 yıllık internet macerasına son verdi.

Yeni adı ItemFix, eski içerikler artık olmayacak:

LiveLeak'in neden artık yayın hayatına devam etmeyeceğine dair herhangi net bir açıklama yok. Sitenin kurucusu olan Hayden Hewitt, duruma istinaden yayınladığı açıklamada sadece 'artık farklı bir yol çizeceğiz, herkese teşekkürler' tadında ifadelerde bulunmuş ancak kullanıcılarına neden böyle bir değişim yaşandığını açıklamamış.

LiveLeak'in yeni adı ise ItemFix ve LiveLeak'ten farklı olarak bu platformda kan, şiddet, intihar gibi içeriklere yer verilmeyecek. Ancak internette bu türden içeriklere kolayca ulaşılmasının çok da hoş karşılanmadığı bir dönemde böyle bir karar alınmış olması çok da şaşırtıcı değil. Yine de insanların LiveLeak'i ziyaret etmesinin asıl sebebinin bu türden içerikler olduğunu düşünürsek, ItemFix'in kitleyi korumayı başarıp başaramayacağı merak konusu.