Logitech, GTA 6 Çıkışına Özel Tüm Çalışanlarına Bir Günlük İzin Verdi

Logitech, 19 Kasım'da çıkacak GTA 6 için "Logi Game Day" kapsamında stajyerlerden yöneticilere tüm çalışanlarına bir günlük izin verdiğini duyurdu.

19 Kasım’da piyasaya sürülecek olan GTA 6’nın yarattığı etkiyi görmezden gelmek giderek zorlaşıyor.

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PCMag tarafından yapılan bir ankete göre, oyunun çıkış gününde ABD’de yaklaşık 12,5 milyon çalışanın izin alması ve bu durumun 1 milyar doların üzerinde verimlilik kaybına yol açması bekleniyor. Logitech ise bu akıntıya karşı kürek çekmek yerine tüm çalışanlarına GTA 6’nın çıkış gününde izin kullanma seçeneği sunma kararı aldı.

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Logi Game Day ile tüm çalışanlara oyun izni

Şirket, plansız bir tatil günü olarak kurguladığı bu uygulamayı "Logi Game Day" (Logi Oyun Günü) olarak adlandırıyor. Uygulama kapsamında üst düzey yöneticilerden stajyerlere kadar tüm çalışanlar, diledikleri oyunu oynamak üzere bir gün izin alabiliyor. Logitech, çalışanların büyük çoğunluğunun bu hakkı GTA 6 oynamak için kullanacağını öngörse de oyunu oynamayacak olanlara başka bir günde izin kullanma esnekliği tanıyor.

Logitech CEO’su Hanneke Faber yaptığı açıklamada, oyun oynamanın zaman kaybı olduğu yönündeki klişelerin artık geride bırakılması gerektiğini belirtti. Hem iş hem de oyun dünyası için ürünler tasarlayan bir şirket olarak bu iki alandaki etkileşimin birbirinin performansını doğrudan desteklediğini her gün gördüklerini ifade etti.

İzin uygulamasına ek olarak şirket, 19 Kasım’da Logitech G Genel Müdürü Robin Piispanen’in sunumuyla özel bir canlı yayın etkinliği de düzenleyecek. Piispanen, oyunlarda becerilerini geliştiren çalışanların bu yetkinlikleri iş süreçlerine ve problem çözme becerilerine doğrudan yansıttığına bizzat tanık olduklarını vurguladı.

Oyun izni iş verimliliğini neden ve nasıl artırıyor?

O gün çalışmamak için alınacak bahaneleri cezalandırmak yerine oyunun çıkışını sahiplenen şirketler, iş yerinde beklenmedik faydalar elde edebilir. Logitech’in basın bülteninde paylaştığı iki farklı araştırma da bu yaklaşımı destekliyor. Araştırmalardan biri, oyuncuların %81’inin oyun oynamanın özgüveni artırdığına, kaygı ve stresi azalttığına ve günlük iş performansıyla doğrudan ilişkili olduğuna inandığını ortaya koyuyor. Diğer araştırma ise kurumsal BT karar vericilerinin %98,8’inin oyun becerilerinin doğrudan iş performansına dönüştüğünü bildirdiğini gösteriyor.

Psychology Today dergisine konuşan Psikiyatrist Douglas McWilliams, oyun oynamak için izin almanın çalışanlarda işten ayrılma, devamsızlık ve verimlilik kaybının baş sorumlusu olan tükenmişlik sendromunu azaltabileceğini belirtiyor. Zihinsel olarak işten uzaklaşmanın iyileşme sağladığını ifade eden McWilliams; GTA 6 ve 21 Kasım'da çıkacak The Legend of Zelda: Ocarina of Time gibi büyük oyunların bu koşulları karşılayarak çalışanların ruh sağlığını olumlu etkileyebileceğini vurguluyor.