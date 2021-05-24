Marvel dizisi Loki'nin yeni tanıtım videosu yayınlandı. Yayınlanan son videoda Loki, Asgard tahtında otururken görülüyor. Ayrıca fragmanda aksiyon dolu bir dizi izleyeceğimize dair bir dizi ipucu da bulunuyor.

Marvel Sinematik Evreni'nin en yeni yapımı olarak karşımıza çıkacak Loki dizisi, 9 Haziran'da Disney Plus aboneleriyle buluşacak. Marvel, MCU'nun üçüncü dizisi olarak karşımıza çıkacak Loki için heyecanı üst seviyede tutmak istiyor ve şimdi, dizi ile ilgili beklentileri artıran yeni bir tanıtım videosu paylaştı.

Her şeyden önce şunu belirtmemiz gerekiyor ki yeni Loki tanıtım videosu, 30 saniyelik bir TV reklamı şeklinde tasarlanmış durumda. Bu nedenle dizinin içeriği hakkında çok fazla detay beklemeyin. Bununla birlikte video boyunca filmin ana temasını oluşturan "zaman" kavramına odaklanıldığının da altını çizelim.

Son tanıtım videosunda Loki'yi ikonik hançerleri ve yüksek bir yerden düşerken Bifrost tarafından çekilirken görüyoruz. Dolayısı ile dizide aksiyonun önemli unsurlardan biri olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Dahası, video sırasında Loki, Asgard tahtında otururken de görülüyor ki bunun nasıl mümkün olabildiğini ancak dizi yayınlandığında öğreneceğiz.

Loki dizisinde yaklaşık 10 yıldır karakteri canlandıran Tom Hiddleston başrol olarak yer alıyor. Ayrıca dizinin merkezindeki kurum olan TVA'nın başkanı Mobius M. Mobius karakterini canlandıran Owen Wilson ve Ravonna Lexus Renslayer'ı canlandıran Gugu Mbatha-Raw da yüzünü sık sık göreceğimiz diğer oyuncular olacak.

Yeni Loki tanıtım videosu