LoL'ün Hiçlik Evreni Hakkında Tüm Bildiklerimiz

League of Legends, evreninin hikayelerine oldukça önem veren bir oyun. Her yeni karakter, evrende var olan yeni bir olayın habercisi veya eskiden olan bir gizemin cevabı olabiliyor. Bel'Veth ise Hiçlik'in yeni bir şampiyonu olarak karşımıza çıkacak. Bu yüzden Bel'Veth gelmeden önce Hiçlik hakkında biraz daha bilgi sahibi olmak için tüm Hiçlik şampiyonlarını listeledik.

Hiçlik konusunda aslında hem çok bilgiye sahibiz hem de hiç bilgiye sahip değiliz. Durum şöyle; genel olarak amaçlarını ve yapmak istediği şeyleri biliyoruz fakat bunun dışında içeride neler döndüğü hakkında net bir şey söylemek pek mümkün değil. Hiçlik hakkında bilinen bütün detaylar Hiçlik ile bir şekilde etkileşime geçen karakterler veya Hiçlik bölgesinden doğan karakterler ile alakalı. Fakat yakın zamanda gelecek olan Bel’Veth, Hiçlik konusunda birçok şeyi açığa kavuşturacak ve Runeterra evrenine yeni bir tehlike getirecekmiş gibi görünüyor.

Bel’Veth’ten önce Viego, Runeterra’yı yok etmeyi başaramamıştı. Fakat Bel’Veth Hiçlik'in Kraliçesi olarak bilinen bir karakter olduğu için işlerin ne olacağını pek kestiremiyoruz (Bel’Veth hakkında "Viego’nun yapamadığını yapacak" diye bir söylenti mevcut.). Bu yüzden bu yazımızda Bel’Veth gelmeden önce Hiçlik ve Hiçlik şampiyonları hakkında bildiğimiz her şeyi aktaracağız.

Hiçlik hakkında bilinen önemli detaylar:

Doyumsuz ve bitmek tükenmeyen bir açlığa sahipler

Hiçlik'in varoluşu evrenin doğuşuyla eşdeğer bir duruma sahip

Var olan her şeyi yok etmek istiyorlar

Hiçlik ile herhangi bir şekilde etkileşime geçmek ölümlüler için son derece tehlikeli ve en güçlü zihni bile parçalamaya yetecek kadar güçlü

Runeterra evreninin yüzleşebileceği en büyük tehdit

Hiçlik ile bir şekilde etkileşime geçen veya Hiçlik bölgesinden doğan karakterler

Cho’Gath

Kai’Sa

Kassadin

Kha’Zix

Kog’Maw

Malzahar

Rek’Sai

Vel’Koz

Hiçlik'in terörü olarak ortaya çıkan Cho’Gath

Hiçlik'in doyumsuzluğunun ve bitmek tükenmeyen açlığının çok net bir ifadesi olan Cho’Gath, Runeterra evrenine ayak bastığı andan itibaren her şeyi yok etmeye ve tüm yaşamı tüketmeye çalışıyor. Sahip olduğu karmaşık biyolojisi ve maddesel birçok şeyi tüketebilmesi ile Cho’Gath kütlesel formunu değiştirebilir, kasları ile oynayabilir ve dış kabuğunu elmas gibi sertleştirebilir. Normal bir Hiçlik yaratığının aksine Voidborn olarak daha güçlü ve evrilmiş bir şekilde varlığını sürdüren Cho’Gath, Runeterra için büyük bir tehdit oluşturuyor.

Hiçlik'e adapte olan Kai’Sa

Küçük bir kasabada mutlu mesut bir hayat süren Kai’Sa için her şey çok çabuk mahvolacaktır. Hiçlik tarafından kasabası yok edildiğinde, Kai’Sa bir mağarada hayatta kalır. Fakat mağara bir şekilde Hiçlik ile bağlantılıdır. Normal koşullarda Hiçlik ile etkileşime geçmek hem ölümcüldür hem de sizi akılsız bir kuklaya çevirir. Ancak Kai’Sa için durumlar farklı oldu. Katıksız azmi ve irade gücü ile Hiçlik'e karşı hayatta kalan Kai’Sa, mağarada geçirdiği zamanda orada yaşayan bir simbiyot ile bağ kurdu. Hiçlik'e karşı kazandığı bu zafer Kai’Sa'nın özel güçler kazanmasını sağladı. Şimdi Kai’Sa sahip olduğu güçlerle kendisinden korkan ölümlüler için Hiçlik'e karşı savaşan bir haberci haline geldi.

İntikam yemini eden bir adam: Kassadin

Kötü şöhretli bir maceracı olarak yaşamını sürdüren Kassadin durulmaya karar verir ve kendine bir aile kurar. Fakat Hiçlik tarafından karısı öldürülüp kızı da elinden alınınca Kassadin intikam yemini eder. Yıllar boyu Hiçlik'e karşı olan savaşını sürdürüp kendini geliştiren Kassadin, artık intikam almanın yanında Hiçlik'in Runeterra’ya yayılmasını durdurmayı da görev edinir. Runeterra ve Hiçlik arasında oluşan bu yırtığın tamamen kopmaması için elinden geleni yapar. Bu savaş Kassadin'i gerekenden fazla yorar ve Kassadin artık günlerinin sayılı olduğunu fark eder. Yine de intikamını almak için her şeyi yapmaya hazırdır.

Mutasyona uğrayan bir Hiçlik yaratığı: Kha’Zix

Evrim, mutasyon, hayatta kalma gibi terimler Kha’Zix'in varoluş amacını ve hayatta kalma amacını yansıtan terimlerdir. Voidborn’lardan biri olan Kha’Zix, Hiçlik'te kaldığı süre boyunca kendinden güçlüleri öldürerek evrimleşip güçlenir. Kha’Zix yaptığı tüm savaşlarda avına saldırıp öldürmek için daha farklı ve etkili yollar kullanır. Başlangıçta normal bir Hiçlik yaratığından çok da farklı olmayan Kha’Zix, çok hızlı bir şekilde hem zeka hem de form olarak gelişmiştir. Artık avlarını planlıyor ve bunu yaparken kurbanlarına sebep olduğu korkudan zevk alıyor.

Sonsuz bir açlığa sahip olan Kog’Maw

Icathia’nın çorak topraklarında ortaya çıkan Kog’Maw, Voidborn üyelerinden bir tanesi. Sonsuz bir açlığa sahip olan ve gördüğü her şeyi yeme gibi bir özelliği olan Kog’Maw, oldukça akılsız gibi davranıyor olmasına rağmen göründüğünden daha zeki ve tehlikeli bir yaratıktır. Aynı zamanda çok da meraklı olduğu biliniyor. Beslenme çılgınlığı yüzünden sürekli her şeyi yiyerek gelişen Kog’Maw, bu özelliğinin bir getirisi olarak da oldukça asidik bir salgıya sahiptir.

Hiçlik'in Habercisi: Malzahar

Fanatik bir din adamı olan Malzahar, Hiçlik'in Runeterra’nın kurtuluşu olduğunu inanır. Bu sebeple de Shurima’nın çöllerinde zihnini evrene açar ve duyduğu fısıltılar aracılığıyla Icathia'ya kadar gider. Icathia’nın çorak topraklarında ise Hiçlik'in kendisi ile etkileşime girerek büyük bir dönüşüm geçirir. Malzahar artık yeni bir amaca sahiptir. Bu amaç ise Hiçlik'i tamamen Runeterra’ya getirmektir. Bu yüzden bütün Voicborn’ları bir araya getirmeye çalışır ve bu uğraşları kendisinin “Boşluğun Peygamberi” veya “Boşluğun Habercisi” gibi lakaplar almasına sebep olur. Aynı zamanda Kassadin, ailesinin öldürülmesinin ve kızının Hiçlik'e gitmesi konusunda Malzahar’ı suçlar ve Kai’Sa gibi Malzahar’ı engellemeye çalışır.

Hiçlik'in en büyük avcılarından biri olan Rek’Sai

Hiçlik'in yırtıcı avcılarından biri olan Rek’Sai, Voidborn olmasının yanı sıra Xer’Sai’lerin kraliçesi olarak bilinir (Xer’Sai: Rek’Sai'nin daha az gelişmiş hali olan köpeğimsi Hiçlik yaratıkları). Düşmanlarını avlamak için yerin altında ve kumların altında tüneller açan Rek’Sai’nin öfkesi, Shurima’nın yıkımında oldukça büyük bir rol oynadı. Sebep olduğu terör ve yıkım “ölüm getiren” lakabını kazanmasını sağladı. Shurima’nın dışında yer alan birçok tüccarın ve insanın Rek’Sai’den ve altındaki Hiçlik yaratıkları Xer’Sai’lerden kaçmak için kilometrelerce yol katetmeleri gerekecek.

Hiçlik'in Gözü: Vel’Koz

Hiçlik'in aklı başında yaratıklarından biri olan Vel’Koz, kesin olmamakla birlikte ilk ortaya çıkan Voidborn olarak biliniyor. Etrafı kesip biçip her şeyi yok eden muadillerinin aksine Vel’Koz, fiziksel alemde var olan her şeyi inceleyerek Hiçlik için kullanabileceği materyaller arıyor. Fakat bu araştırmacı ruhu sizi yanıltmasın, Vel’koz oldukça zalim ve bir o kadar da cani bir karakter. Kendisi sadece gözlemci olmaktan çok uzak ve araştırmaları ile aralarına giren her kim olursa cezalandırmaktan çekinmez. Bu kişi Hiçlik'ten olan biri olsa bile durum değişmiyor.