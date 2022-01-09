LoL'de Gnar CT'leri, Tüm Yetenekleri, Güçlü ve Zayıf Yönleri

Gnar, League of Legends evreninde var olan en şirin ve tehlikeli karakterlerden biri. Bu iki özelliği tek bir vücutta barındırıyor olması da işleri daha da ilginç kılıyor. Gnar’ın küçük ve şirin olması sizi yanıltmasın aynı zamanda oyundaki en etkili tank rollerinden birini de üstlenebiliyor.

Gnar üst koridor şampiyonlarının en başbelası olanlarından bir tanesi. Özellikle pasifini iyi kullanmayı bilen bir Gnar oyuncusu koridor safhalarında oldukça can sıkıcı olabiliyor. Koridor safhası bir yana asıl bilen oyuncuların parladığı nokta ise takım savaşları oluyor. İşte korkmanız gereken kısım tam olarak orası.

Minik ve şirin görünüşüne aldanmamanız gereken Gnar, bugünkü yazımızın inceleme konusu. minik dev Gnar’ın güçlü ve zayıf yönlerini, yeteneklerini ve nasıl oynanması gerektiğini inceledik.

Gnar CT'leri (Gnar'a karşı güçlü olan şampiyonlar):

Irelia

Camille

Tahm Kench

Yorick

Sylas

Gnar, sahip olduğu menzili yok sayıp savaşı bir anda üstüne götürebilen karakterlere karşı oldukça zayıf (Irelia, Camille, Sylas gibi). Özellikle Mega Gnar formu aktif değilken karakter oldukça kırılgan olduğu için sahip olduğu menzili silahı olarak kullanmayı başaramazsa koridor da zorlu bir süreç kendisini bekliyor olacaktır. Bu yüzden bu tarz karakterlere karşı en azından bir süre defansif bir oyun sergilemekte fayda var.

Mega Gnar'a da dönüşebilen Gnar’ın tüm yetenekleri:

Pasif / Hiddet Geni: Gnar çatışmadayken hiddet biriktirir. Hiddet en üst seviyeye ulaştığında, kullandığı bir sonraki yetenek onu Mega Gnar’a dönüştürerek daha dayanıklı hale getirir ve Gnar’ın yeni yetenekler kullanabilmesini sağlar.

Gnar çatışmadayken hiddet biriktirir. Hiddet en üst seviyeye ulaştığında, kullandığı bir sonraki yetenek onu Mega Gnar’a dönüştürerek daha dayanıklı hale getirir ve Gnar’ın yeni yetenekler kullanabilmesini sağlar. Q / Bumerang At / Kaya Fırlat: Gnar’ın fırlattığı bumerang, isabet ettiği rakiplere hasar vererek onları yavaşlatır ve ardından Gnar’a geri döner. Gnar, bumerangı yakalarsa bekleme süresi azalır. Mega Gnar ise koca bir kaya fırlatır. Bu kaya isabet ettiği ilk hedefte durur ve yakınlarda bulunan her şeye hasar verip, onları yavaşlatır. Gnar kayayı yerden alırsa, bekleme süresi azalır.

Gnar’ın fırlattığı bumerang, isabet ettiği rakiplere hasar vererek onları yavaşlatır ve ardından Gnar’a geri döner. Gnar, bumerangı yakalarsa bekleme süresi azalır. Mega Gnar ise koca bir kaya fırlatır. Bu kaya isabet ettiği ilk hedefte durur ve yakınlarda bulunan her şeye hasar verip, onları yavaşlatır. Gnar kayayı yerden alırsa, bekleme süresi azalır. W / Hiper / Göçert: Gnar saldırı yapıp, büyü kullandıkça heyecanı artar ve ilave hasar vererek, hareket hızı kazanır. Mega Gnar hiddetinden dolayı heyecanlanmaz, onun yerine arka ayakları üzerine kalkıp, önünde bulunan alanı yumruklar ve yakınlardaki rakipleri sersemletir.

Gnar saldırı yapıp, büyü kullandıkça heyecanı artar ve ilave hasar vererek, hareket hızı kazanır. Mega Gnar hiddetinden dolayı heyecanlanmaz, onun yerine arka ayakları üzerine kalkıp, önünde bulunan alanı yumruklar ve yakınlardaki rakipleri sersemletir. E / Hop / Güm: Gnar bir noktaya zıplar ve kafasına indiği herhangi bir birimden sekerek ilerler. Mega Gnar sekemeyecek kadar büyük olduğundan daha yıkıcı bir güçle inerek, çevresine hasar verir.

Gnar bir noktaya zıplar ve kafasına indiği herhangi bir birimden sekerek ilerler. Mega Gnar sekemeyecek kadar büyük olduğundan daha yıkıcı bir güçle inerek, çevresine hasar verir. R / GNAR!: Mega Gnar etrafındaki her şeyi seçilen bir yöne doğru fırlatarak hasar almalarına ve yavaşlamalarına yol açar. Bir duvara çarpan rakipler ise sersemler ve ilave hasar alır.

Şirinliği ile sizi aldatan Gnar’ın güçlü yönleri ve zayıf yönleri:

Gnar'ı güçlü yönleri:

Pasif barı doluyken yani Mega Gnar formu aktifken, yetenekleri ağırlıklı olarak kitle kontrole sahip olduğu için tek bir hamlesiyle takım savaşının gidişatını değiştirebilecek potansiyele sahip.

Pasif barı dolu değilken de normal formunda üst koridorda karşısına çıkabilecek bir çok karakteri çok rahat dürtebilecek ve savaşı lehine çevirebilecek potansiyele sahip

Mega Gnar formunun iyi değerlendirilmesi olası gelen baskınlardan çok rahat sağ kurtulmasını hatta savaşta üstüne bile gelebimesine olanak tanıyor

Gnar takım savaşlarının en sevilen karakterlerinden bir tanesi. Özellikle Mega Gnar formunu iyi kullanmayı bilen biri karşı rakibi çok rahat köşeye sıkıştırabilir. Tabii ki bunun üstüne takımın da edeceği ufak bir yardımla çok kolay oyun kazanılabilir.

Gnar'ı zayıf yönleri:

Pasif barı dolu değilken yani normal formunda savaşırken, menzilli olması ve hasarının fazla olması bir avantaj vakat Mega Gnar formunda sahip olduğu defansif özelliklere sahip olmadığı için oldukça kırılgan bir halde oluyor ve koridorda oynarken olası baskınlara karşı açık hedef haline geliyor.

Takım savaşlarında işe yaramasının ana faktörünü Mega Gnar oluşturduğu için normal formunda dolaşmak genellikle karşı takıma avantaj oluyor

Normal saldırılara karşı dirençli olabilen veya aradaki mesafeyi çabuk kapatabilen karakterler, çok rahat üstün gelebiliyor

Gnar’ın karşısında oynamayı bilen birinden kesinlikle korkmak gerekiyor. Çünkü Mega Gnar’dan normal Gnar’a geçiş yaptığınız arayı kesinlikle değerlendirip sizi zora sokacak şeyler deneyeceklerdir. Bunun yanı sıra menzilinizi iyi kullanıp çok agresif oynadığınız takdirde kendinizi olası baskınlara açık hedef haline getirebilirsiniz.

LoL'de Gnar nasıl oynanır?

Koridor safhasında dikkatli olmak gerekiyor.

Gnar’ın ultisi sadece Mega Gnar formunda kullanabiliyor.

Mega Gnar'a dönüştüğünüzde duvarlara karşı yakın oynayabilirsiniz.

Gnar koridor safhasını dikkatli oynamanızı gerektiren bir karakter. Bu yüzden Mega Gnar formunuzu iyi değerlendirmek önem arz ediyor. Değerlendiremeseniz bile sonrasında bir süre dönüşemeyeceğiniz için olası baskınlara karşı temkinli oynamak gerekiyor. Gnar’ın ultisi sadece Mega Gnar formunda kullanabiliyor. İlk bakışta oldukça kolay bir mekanik olsa da ıskalamak da bir o kadar kolay. Takım savaşlarında kritik kişilere yüksek miktarda uygulayacağınız kitle kontrolü oyunu kazanmanızı sağlayabilir. Üst koridordaki birçok şampiyon yakın dövüşe yatkın karakterlerden oluştuğu için Mega Gnar formuna dönüşmeden önce uzaktan sürekli vurkaç yaparak düşmanlarınızı yorabilirsiniz. Sonrasını ise Mega Gnar’a bırakın. Duvarlara karşı yakın oynamak Mega Gnar'a dönüştüğünüzde çok daha rahat pozisyon almanızı sağlar. Formlarnızı nasıl kullanacağınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Normal formda çok agresif oyunlar sergilemekten kaçınırken, Mega Gnar formunda tam tersi agresif davranmanız gerekiyor

Gnar'a karşı nasıl oynanır, Gnar nasıl yenilir?

Erken safhalarda Gnar normal formunun verdiği menzil avantajını kullanarak sizi çok kolay haraslayabilir. Bu yüzden takas konusunda üstüne çıkacağınıza inanmadığınız sürece defansif bir oyun sergilemek mantıklı olacaktır

Gnar normal formuna büründüğünde sonraki 15 saniye boyunca Mega Gnar formuna dönüşemeyecektir. Bu şansı agresif oynamak için değerlendirebilirsiniz

Gnar’ın ulti yeteneği sizi ittirip duvara vurursa sersemleyeceğiniz için açık alanlarda oynamak her zaman avantajınıza olacaktır

Gnar erken safhalarda menzili yüksek olduğu için haras potansiyeli oldukça yüksek bir karakter. Defansiz bir şekilde oynayıp Mega Gnar formunu harcatırsanız, sonrasında ormanıcınızın edeceği çok basit bir yardımla koridoru kazanabilirsiniz. Mega Gnar formundayken savaşmamanız yararınıza olur. Statlarının yüksek olması bir yane ulti yeteneği ile size duvara vurmayı başarırsa sonunuz pek iyi olmayabilir.