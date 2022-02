Lol’de Mundo CT'leri, Yetenekleri, Güçlü Zayıf Özellikleri

Oyundaki en normal veya tabiri caizse basit karakterlerden biri olan Dr. Mundo, özellikle son aldığı karakter yenilemesiyle eskisine kıyasla çok daha popüler hale geldi. Ne kadar popüler olduğu tartışılır bir konu olsa da eskisine kıyasla daha çok oynandığı kesin.

Dr. Mundo, League of Legends’ın en eski karakterlerinden bir tanesi. O kadar eskiydi ki yenileme almadan önce sadece tipine bakarak bile bu yorumu yapabiliyordunuz. Aldığı yenileme karakterin oynanışı üzerine muazzam bir değişiklik olmasa da basit ama etkili değişiklikler ile karakterin oynanışını etkilemeyi başardılar.

Kelimenin tam tabiriyle etten bir duvar olma görevini gören Dr. Mundo, oynarken çok kafa yormanızı gerektiren bir karakter değil. Oldukça Tank bir karakter olmasının yanı sıra başka çok büyük bir özelliği yok denebilir.

Dr. Mundo CT’leri: Dr. Mundo’ya karşı güçlü olan karakterler

Irelia

Quinn

Shen

Gven

Kled

Mundo tank olarak iyi bir karakter olsa da, tankları kesebilme potansiyeline sahip karakterler karşı oldukça güçsüz. Üstüne birde hareketlilik konusundaki sıkıntısı girince, üst koridorda biraz sorun yaşayabiliyor. Tank kesebilen karakterlerin yanı sıra menzili ile vurkaç yapmaya uygun karakterlerde Mundo’yu oldukça zor durumda bırakabiliyor.

Zaun’un Delisi Dr. Mundo’nun tüm yetenekleri:

Pasif / Nereye İsterse Oraya Gider: Dr. Mundo kendisine isabet eden ilk hareketsiz bırakma etkisine direnir. Bunun yerine can kaybeder ve yakınındaki bir konuma bir kimyasal haznesi bırakır. Dr. Mundo hazenin üstünden geçip onu alarak canını yenileyebilir ve bu yeteneğin bekleme süresini azaltabilir. Ayrıca Dr. Mundo yüksek miktarda can yenilenmesine sahiptir.

LoL’ün Frankenstein’ı Dr. Mundo’nun güçlü ve zayıf özellikleri:

Dr. Mundo’nun güçlü özellikleri:

Koridor safhasında mana konusunda hiç sıkıntı yaşamaması

Pasif can yenilenmesinin yüksek olması ve ultisinin canını doldurması sayesinde uzun bir süre koridorda kalabilmesi

Eksik cana göre saldırması ve sahip olduğu ilave saldırı gücü pasifleri sayesinde tank karakterler ile rahat savaşabilmesi

Mundo’nun manasını olmaması, pasifinden ek can yenilenmesi gelmesi ve ultisinin çok hızlı bir şekilde canının yenilemesi sayesinde koridorda oldukça rahat eden bir karakter. Bunun yanı sıra yeteneklerinin eksik cana göre vurması veya pasif olarak ilave saldırı gücü kazanması vb. faktörler sayesinde tank karakterler ile çok rahat savaşabiliyor.

Dr. Mundo’nun zayıf özellikleri:

Hareketlilik kesinlikle güçlü olduğu taraf değil

Menzilli karakterler çok rahat bir şekilde vurka. yaparak Mundo’yu yorabiliyor

Oyunun geç safhalarında sadece etten bir duvar olması

Mundo’nun güçlü yanlarından biri kesinlikle hareketlilik değil. Evet, rakibi yavaşlatabilecek yeteneklere sahip fakat bu durum karşıdaki karakterinde kendisi gibi olduğu pozisyonlarda geçerli oluyor. Bunun yanı sıra menzilli karakterler çok rahat bir şekilde vurkaç yaparak Mundo’yu zora sokabiliyor.

LoL’de Dr. Mundo nasıl oynanır?

Mundo’nun Q yeteneği rakibi uzaktan haraslamak için oldukça ideal. Savaşmak istemiyorsanız Q yeteneğiniz ile rakibinizin canını savaştan önce olabildiğince indirmeye çalışın

Eğer ki zor durumdaysanız fakat, geri dönmek istemiyorsanız ulti yeteneğiniz ile kendinize bir boşluk yaratmaktan çekinmeyin

E yeteneğiniz çok belli etmese de savaş başlatmak için ideal bir yetenek rolüne sahip olabiliyor

Mundo’nun en büyük kozlarından biri iyi oynandığı takdirde koridorda uzun bir süre kalabilmesi. Özellikle 6. seviyeden sonra ulti yeteneğiniz ile birlikte çok rahat bir şekilde canınızı geri doldurabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra rakibinizle sürekli savaşmak istemiyorsanız Q yeteneğiniz ile olabildiğince uzaktan saldırabilirsiniz. E yeteneği de aynı şekilde çok belli etmese de özellikle E yeteneği aracılığı ile öldürdüğünüz bir minyonu rakibe ittirip savaş başlatabilirsiniz.

Dr. Mundo’ya karşı nasıl oynanır, Dr. Mundo nasıl yenilir?

Dr. Mundo’nun güçlü olduğu kısım can yenilenmesi ve çok tank olması. Bu yüzden bu yenilenmenin önüne geçebilecek bir eşya Mundo’yu oldukça zora sokabilir

Dr. Mundo’nun Q yeteneği erken safhalarda oldukça can sıkıcı olabiliyor. Olabildiğince minyonların arkasında oynayıp bu yetenekten kaçınmaya çalışın

Mundo’nun E yeteneği eksik canınıza vurmasının yanı sıra herhangi bir şeyi öldürdüğünde, öldürdüğü şeyi ittirip size hasar verip yavaşlatabiliyor. Bu anı savaş başlatmak için kullanabilir. Bu yüzden dikkatli olmakta fayda var

Dr. Mundo can yenileme konusunda oldukça güçlü bir karakter. Özellikle erken safhalarda ulti yeteneği ile birlikte çok can sıkıcı olabiliyor. Bu yüzden erken safhada can yenilemesinin önüne geçebilecek bir eşya almak (Cellat gibi), oldukça işinize yarayacaktır. Dr. Mundo Q yeteneği ile uzaktan oldukça fazla hasar verebiliyor. Arka arkaya yediğiniz yetenekler savaşta sizi zora sokabilir. Bu yüzden olabildiğince minyonların arkasında oynamanızda fayda var. E yeteneği ise eksik canınıza oranla vurmasının yanı sıra, öldürdüğü herhangi bir birim ile size menzilli bir saldırı gerçekleştirip savaş başlatabilir. Buna karşı dikkatli olmakta fayda var.